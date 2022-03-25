Состояние лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России. Об этом передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, затем он удалил свое сообщение. Позже спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг данные о смерти лидера ЛДПР, указав при этом, что его состояние действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.

Фото: day.ru