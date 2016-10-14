​В мире животных

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Правда, обитатели были нарисованные, а еще сделанные из самых разнообразных материалов. И тут ничего удивительного: в стенах музея проходила выставка работ участников конкурса детского творчества на тему «Снежный барс и животные Заилийского Алатау», посвященного тысячелетию Алматы. Все дети любят творить, и мир животных – одна из любимых тем детского творчества.

– Авторами этих рисунков и поделок выступили воспитанники почти всех общеобразовательных и художественных школ Алматы и области, – отметила Пируза Тлеубердина, директор Музея природы РГП «Ғылым ордасы» – организатора конкурса. – Многие ребята любят не только рисовать, но увлечены изучением живой природы, мечтают стать спасателями животных. И каждый представил на конкурс несколько работ.

11-летний Кеша Трескунов, например, с детсадовского возраста погружен в изучение мира насекомых. Знания он черпает из занимательных книг о природе, а еще из бумаги и проволоки мастерит макеты муравьев и пауков, активно участвует в разных конкурсах и выставках.

– На этот конкурс я нарисовал три рисунка и сделал муравьев из бумаги, – рассказывает мальчик. – Я очень люблю животных. У меня дома живут две собаки, две черепахи, две канарейки, рыбки и колония муравьев-жнецов. И у меня много книг о природе. Недавно я прочел книгу «Живая планета» и столько интересного узнал! В том числе о насекомых. Мечтаю стать ученым, который изучает природу.

...Забыв про компьютер и телевизор, обложившись предметами для уроков рисования и труда, юные художники и природолюбы несколько недель творили увлеченно, с ответственностью взрослых. Выставка их работ демонстрирует все видовое разнообразие фауны Заилийского Алатау. Анастасия Гречихина, например, нарисовала «Рысь на дереве», Ирина Ри – «Крупного архара», Валентина Хаялитдинова – «Любопытного медведя». Некоторые авторы «населили» хребет Тянь-Шаня верблюдами, фламинго, павлинами и даже Жар-птицей. Есть рисунки забавные и трогательные, есть и по-настоящему серьезные, похожие на иллюстрации к сказкам. А рисовали дети карандашами и фломастерами, акварельными красками и гуашью.

Проявили себя конкурсанты и в декоративно-прикладном творчестве. Поделки из глины, пластилина и бумаги; мягкие игрушки, аппликации и вышивки. Витрина с их рукодельными работами похожа на сказочный зоопарк, где обитают разные чудные животные. И конечно же, во всей своей красе и величии, в разнообра­зии форм, цветов и техник предстал снежный барс.

– Организация подобных конкурсов для музея стала уже доброй традицией, – сказала Пируза Тлеубердина. – Они стимулируют интерес подрастающего поколения к изучению природы нашей страны, воспитывают в детях бережное к ней отношение, развивают воображение и фантазию, творческие навыки.

За проявленную творческую активность юных авторов поблагодарил генеральный директор РГП «Ғылым ордасы» Бауржан Тультаев, отметив, что животный мир Заилийского Алатау очень богат и насчитывает около 200 видов птиц, 38 – млекопитающих, 7 видов пресмыкающихся, несколько тысяч видов насекомых и беспозвоночных. Из них в Красную книгу Казахстана внесены 8 видов млекопитающих и 11 видов птиц. А снежный барс – одно из самых редких животных на нашей планете. Его численность уменьшается с каждым годом, и на территории Казахстана осталось не более 130 ирбисов. Поэтому природу нужно беречь, участвовать в мероприятиях в ее защиту.

Всего в этом конкурсе приняли участие 150 детей от 6 до 15 лет, которые представили более трехсот работ. Их выставка получилась до того интересной, что посмотреть на творчество ребят приходили все сотрудники и посетители «Ғылым ордасы». 

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