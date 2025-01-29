МВД обратилось к водителям

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В ведомстве предупредили, что в плохую погоду ограничивается скорость передвижения, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В январе  произошли крупные ДТП, в которых пострадали люди. Основная причина – несоблюдение скорости при ограниченной видимости.

Поэтому в целях обеспечения безопасности принято решение ограничить скорость на наиболее загруженных участках дорог. В частности, установлены знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости в 60 км/ч» по направлениям Астана – Щучинск и Астана – Караганда, которые действуют только в условиях плохой видимости, гололеда или других погодных факторов. Сразу после оповещения о гололеде, буране, тумане или других погодных условиях камеры фиксации нарушения будут настроены на указанную скорость. В оповещениях о штормовых предупреждениях, ухудшении погодных условий, а также в приложениях Яндекс, 2GIS, Indrive и других, будет отражаться информация о введенном ограничении скорости. При открытии дорог ограничения будут сняты.

«Вместе с тем мы призываем всех строго соблюдать правила дорожного движения и учитывать изменяющиеся погодные условия. Хочу напомнить, что ваша безопасность и безопасность окружающих зависит от вашего внимания и ответственности за рулем. Не превышайте скорость, будьте внимательны, проявляйте терпение и взаимопонимание на дороге. Вместе мы можем сделать наши дороги более безопасными!» - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

#ДТП #МВД #предупреждение #скорость

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