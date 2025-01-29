МВД обратилось к водителям

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В январе произошли крупные ДТП, в которых пострадали люди. Основная причина – несоблюдение скорости при ограниченной видимости.

Поэтому в целях обеспечения безопасности принято решение ограничить скорость на наиболее загруженных участках дорог. В частности, установлены знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости в 60 км/ч» по направлениям Астана – Щучинск и Астана – Караганда, которые действуют только в условиях плохой видимости, гололеда или других погодных факторов. Сразу после оповещения о гололеде, буране, тумане или других погодных условиях камеры фиксации нарушения будут настроены на указанную скорость. В оповещениях о штормовых предупреждениях, ухудшении погодных условий, а также в приложениях Яндекс, 2GIS, Indrive и других, будет отражаться информация о введенном ограничении скорости. При открытии дорог ограничения будут сняты.