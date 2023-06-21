В МВД обратились к выпускникам и их родителям

На этой неделе в школах Казахстана проходят выпускные вечера. В прошлые годы были случаи различных правонарушений с участием выпускников. В этой связи полиция сделала обращение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Для обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности патрульные наряды полиции максимально приближены к местам выпускных вечеров, задействованы камеры видеонаблюдений ЦОУ. В целом привлечены свыше 7 тысяч полицейских.

Для координации этой работы в территориальных органах внутренних дел созданы оперативные штабы.

«Убедительная просьба к родителям и самим выпускникам: не допускать фактов нарушения общественного порядка; соблюдать правила дорожного движения; принять меры безопасности на водоемах.

К примеру, на прошедших 1 июня последних звонках в ряде областей имели место факты передвижения в автокортежах: 14 водителей были привлечены к ответственности, 3 автомашины водворены на штрафстоянку.

Педагогам, родителям и другим законным представителям несовершеннолетних необходимо обеспечить постоянный контроль за выпускниками, вплоть до завершения всех мероприятий.

Уважаемые выпускники и их родители, этот праздник для вас должен остаться в памяти только с положительной стороны, без каких-либо чрезвычайных происшествий. Берегите себя и своих близких», – призвал начальник управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Асет Оспанов.