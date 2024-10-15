В Нацгвардии началась инспекторская проверка

Во всех воинских частях регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии МВД РК началась инспекторская проверка

С 14 октября комиссия во главе заместителем Главнокомандующего Национальной гвардии МВД РК генерал-майором Бауржаном Абжановым начала проверку воинской части 5512 города Павлодар. Далее инспекторская проверка продолжится в воинских частях Абайской и Восточно-Казахстанской областей.

Военнослужащие будут сдавать зачеты по 6-ти основным предметам: государственно-правовая подготовка, строевая подготовка, тактика служебно-боевого применения, общевоинские уставы ВС РК, огневая и физическая подготовка.

Целью инспекторской проверки является определение полноты и качества выполнения поставленных задач личным составом воинских частей.

В ходе инспектирования будет определяться состояние боевой и мобилизационной готовности, боевой службы, уровень командирской и боевой подготовки, состояние законности и правопорядка, воспитательной работы, обеспеченность и состояние вооружения, боевой техники и материальных средств, бытовое устройство и организация службы войск.