В Нацгвардии стартовал летний учебный период

Военнослужащие во всех воинских частях отрабатывали темы по государственно-правовой и боевой подготовке

Фото: Нацгвардия

Личный состав приступил к выполнению задач, направленных на укрепление всесторонней подготовки военнослужащих. В первый день обучения на территории Главного командования, воинских частей и региональных командований войск правопорядка был проведен комплекс учебно-профилактических мероприятий, сообщает Kazpravda.kz

Особое внимание уделено вопросам организации боевой службы, дисциплины и безопасности военнослужащих войск правопорядка.

Гвардейцы во всех воинских частях отрабатывали темы по государственно-правовой и боевой подготовке. Проведены комплексные занятия по обслуживанию вооружения и военной техники, оказанию первой медицинской помощи, а также по строгому соблюдению мер безопасности при выполнении задач в ходе огневой и физической подготовки.

Боевая подготовка остается основой жизнедеятельности войск правопорядка. Сегодня на подразделения Нацгвардии возложены важнейшие задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка внутри государства. За прошедшие шесть месяцев в ходе выполнения более 1,3 тыс. задач патрульно-постовой службой были задержаны и доставлены в органы внутренних дел порядка 6 тыс. правонарушителей, в том числе 151 человек — с признаками преступлений.

Эффективное выполнение служебно-боевых задач невозможно без высокой профессиональной подготовки, боевой выучки и воинского мастерства. В этой связи новый учебный период для каждого военнослужащего является очередным этапом совершенствования профессиональных знаний, практических навыков и служебной выносливости.

Стоит отметить, что в дальнейшем гвардейцы будут отрабатывать нормативы по строевой, тактической и физической подготовке, выполнять упражнения по стрельбе, углублять знания по профессионально-должностной и государственно-правовой подготовке, а также изучать требования общевоинских уставов.

Поддержание высокого уровня боевой готовности Национальной гвардии остается одной из ключевых задач государства в сфере обеспечения общественной безопасности.