В рамках текущей призывной кампании Национальная гвардия МВД РК делает важный шаг в подготовке солдат-срочников. Теперь в программу боевой подготовки включена новая учебная программа — обучение операторов беспилотных летательных аппаратов. Это позволит призывникам получить современные военно-прикладные навыки и освоить востребованную специальность, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Заместитель министра внутренних дел — главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков посетил обновлённый учебный класс подготовки операторов БПЛА в столичной воинской части 5573 и оценил его возможности.

Современный учебный класс полностью адаптирован под подготовку срочников: здесь они изучают основы устройства дронов, правила управления, техническое обслуживание и элементы тактического применения. Курс рассчитан на подготовку боевого расчёта, куда входят командир расчёта, оператор FPV-дронов, специалист по боеприпасам и оператор-разведчик.

Обучение построено таким образом, что каждый военнослужащий сначала осваивает навыки по своей специализации, а затем проходит групповые тренировки, максимально приближённые к реальным условиям.

- Сегодня работа по подготовке операторов БПЛА выходит на качественно новый уровень. Здесь создана полноценная среда для практического обучения, и именно такой системный подход нам необходим, - отметил генерал-майор Ансаган Балтабеков.

По результатам визита главнокомандующий определил дальнейшие задачи: развитие материально-технической базы, создание собственной ремонтной мастерской, разработку единой программы подготовки специалистов и проектирование всесезонного учебного городка.

Учебный класс рекомендовано использовать как модель при создании аналогичных центров в других воинских частях, где формируются подразделения операторов дронов.

Создание такого учебного пространства является значимым шагом в повышении боевой готовности Национальной гвардии МВД РК и развитии современных направлений подготовки военнослужащих, отметили в пресс-службе НГ РК.