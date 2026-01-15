Новым председателем Общест­венного совета по вопросам образования и защиты прав детей при Министерстве просвещения избран депутат Мажилиса Парламента Мурат Абенов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первое заседание совета в новом составе состоялось с учас­тием главы ведомства Жулдыз Сулейменовой, представителей педагогического сообщества, общественных организаций, экспертов в сфере образования и социальной политики.

Как отметила министр, профессиональная компетентность и гражданская активность членов Общественного совета имеют большое значение для успешной работы по обеспечению прав, законных интересов и безопас­ности детей.

Члены совета примут участие в обсуждении проектов бюджетных программ и планов развития Министерства просвещения, контроле их реализации, а также в рассмотрении проектов нормативных правовых актов, напрямую затрагивающих права и свободы граждан. Также предусмотрено внесение предложений по совершенствованию действующего законодательства.

