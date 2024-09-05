В объезд Осиновки, перевалив через долгострой…

Экономика
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Важный дорожно-строительный проект набирает обороты после пятилетнего простоя

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«Утюжат» скалы

В районе Алтай возобновилось строительство участка в объезд Осиновского перевала на трассе Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай – Рахмановские ключи. «Казахстанская правда» уже неоднократно рассказывала о проблемах этого проекта: «Присели на дорожку» (10 июля 2018 года), «Остановка по требованию» (18 апреля 2019 года), «Не строим. Дорого» (20 января 2020 года), «Непутевая дорога» (13 сентября 2021 года).

Напомним: дорожные работы, стартовавшие в 2017 году, увязли в процедуре перевода земель из государственного лесного фонда. А в 2018-м из проекта вышла компания-генподрядчик, потребовалась корректировка проектно-сметной документации.

В этом году долгострой ожил. Решаю все увидеть своими глазами.

От усть-каменогорской окраины поселка Ушановского до Осиновского перевала примерно 60 км. Этот маршрут сам по себе уже – новейшая история. Трассу начали прокладывать еще во второй половине 1990-х как альтернативу старой дороге в Алтай – узкой, опасной, с обрывами, серпантинами, крутыми подъемами, спусками...

Старой дороге почти 85 лет! Ее соорудили накануне войны руками колхозников – кирками, кувалдами, лопатами. Как смогли, так и соорудили. Со временем стало очевидно – нужна новая современная трасса.

Примерно четверть века назад был построен первый 45-километровый отрезок в обход Ульбинского перевала. Как раз по нему и отправляюсь в путь. Полотно напоминает лоскутное одеяло – все в «заплатках», выбоинах. От села Северного отсчет берет второй 10-километровый маршрут, введенный в эксплуатацию в 2010-м. Он ведет до подножия Осиновского перевала и тоже сегодня сплошь в лоскутах ямочного ремонта. Мне как раз сюда.

На 56-м километре на обочине – вагончик, рядом открывается широкое гравийное полотно, уходящее в горы. Именно здесь в 2017-м стартовал проект очередного участка – наиболее сложного, в обход серпантинов, через речку Пихтовку.

Поворачиваю на эту строящуюся дорогу и с удивлением замечаю: внизу по крутому склону лихо взбирается на трассу маленький вахтовый автобус. Не каждый водитель на навороченном джипе решится на такой штурм. Еще через пару километров оказываюсь на рабочей площадке: высятся горы отгруженного щебня, гравия, стоят самосвалы, тяжелая техника...

Сзади раздаются сердитые гудки – моя машина, оказывается, мешает тому самому отчаянному автобусу разгрузить доставленный сюда обед. Под одобрительные возгласы рабочих из салона вытаскивают контейнеры с борщом, картофельным пюре, котлетами, чаем... Начальник участка ТОО «Kurylys Group RK» Бейсеналы Орынбеков поясняет: питание привозят из близлежащей Новой Бухтармы, там столовая, общежитие.

Сейчас, например, в этом поселке отдыхают дорожные рабочие, которые были заняты здесь в ночную смену. А обед доставили прямо сюда, на участок.

О размахе стройки можно судить по количеству дорожной техники. Работают двадцать КамАЗов, четыре катка, включая пневмоколесный супертяж GRW, шесть мощнейших экскаваторов, три погрузчика, два водовоза...

– Водой мы проливаем полотно, чтобы мог работать каток, – объясняет начальник участка. – Плюс создаем условия, чтобы не глотать пыль.

У Бейсеналы Мамытовича многолетний опыт дорожного строи­тельства в разных регионах. В Восточно-Казахстанском проекте основной сложностью он называет огромное число взрывных работ. Они отнимают массу времени. Чтобы проложить полотно, говорит специалист, нужно убрать горы.

– Как раз сейчас запланирован взрыв, – замечает руководитель. – Взрывники выбирают время обеденного перерыва или вечер после окончания смены. В радиусе минимум 500 метров не должно быть ни одного человека, ни одной единицы техники. Сначала всех выводим, проверяем, только потом даем отмашку.

Я смотрю на скалы: дорожники, пробивая маршрут, уже убрали больше 530 тыс. кубометров породы! На оголенных склонах, как на ладони, виден рисунок скальных недр от светло-серого до черного цвета. Бейсеналы Мамытович объясняет: после взрыва все вперемешку – булыжники, грунт, мелкая фракция. Специалисты внимательно сортируют эту «кашу», отбирая наиболее прочную скальную щебенку.

Ее складируют отдельно в бурты прямо на месте, если позволяет пространство. Или вывозят на специальные накопительные площадки. Непригодный материал тоже складируют на накопителях, расчищают участок. При строительстве используют только самый прочный скальный материал. В противном случае, если допустить примесь, например, грунта, полотно завтра даст просадку. Плюс готовый гравий КамАЗами­ привозят из областного центра.

– Вывозим в накопители, потом везем обратно, отсыпаем полотно, – комментирует начальник участка. – Гравий доставляем из города. Все это большие затраты по времени, горючему и финансам.

Руководитель показывает только что расчищенный «пятачок». После взрыва тяжелая техника убирает сначала валуны, потом снимается слой почвы. Причем экскаваторы и бульдозеры работают не по ровному полю, а на горном рельефе.

Своих водителей Бейсеналы Мамытович называет профессионалами высшей пробы – они «утюжат» склоны слой за слоем, мастерски удерживая огромные машины под наклоном. Дальше в дело вступают самосвалы – ведут отсыпку. Грейдеры выравнивают материал, и следом заезжает каток. Полотно должно иметь уплотнение минимум 98%.

– Стройка находится под пристальным контролем Национального центра качества дорожных активов и технадзора, – рассказывает руководитель. – Как только пикет готов, мы подаем заявку и приезжает лаборатория. Специалисты отбирают пробы и выносят оценку на соответствие. Если будет выявлено нарушение, нам придется переделывать: снимать укатанный слой, заново вести отсыпку. Затраты лягут на компанию, а это большие потери по деньгам и по времени. Поэтому в наших же интересах сразу делать все, как надо. Без разрешения центра качества мы не вправе двигаться дальше.

Время – деньги

Проектный срок сдачи нового 28-километрового отрезка – конец 2025 года. Как рассказал заместитель директора Восточно-Казахстанского филиала «КазАвтоЖол» Алмас Касенов, проект предусматривает два участка: на первом готовы две трети из 12,1 км. Протяженность второго – 15,6 км, и он тоже готов на 63%.

Проектно-сметная документация на оба участка была разработана еще десять лет назад. По информации филиала «КазАвтоЖола», после приоста­новки работ в 2018 году в связи с долгой процедурой перевода земель из государственного лесного фонда в земли для транспорта потребовалась корректировка документации. А пока утрясали эти воп­росы, цены выросли на все: материалы, ГСМ, запчасти и многое другое. Стоимость работ по первому участку после корректировки увеличилась на 60%, судя по тендерной документации, ее оценили в 12 млрд тенге.

По второму участку ПСД все еще находится на рассмотрении в Госэкспертизе. О том, в какую сумму оценят стоимость работ, можно только догадываться. Здесь запланировано устройство полотна на 5,7 км в обход села Березовка. Пос­ле завершения строительства проезд здесь сократится на четыре километра по сравнению со старым маршрутом.

– В этом году выделено пять миллиардов тенге, 88 процентов суммы освое­но, – сообщили в областном филиале «КазАвтоЖола». – Для запуска движения по данному участку на этот год для строительства моста требуется выделение около трех миллиардов тенге. Вопрос дополнительного финансирования до сих пор на рассмотрении.

В целом, согласно проекту, предусмот­рено строительство одного моста, устройство 19 водопропускных труб, барьерных, снегозащитных, бетонных парапетных ограждений, подпорных стенок и противолавинных сооружений, нагорных канав для поверхностного водоотвода, перильного ограждения и наружного освещения на мосту. Кроме того, в плане значится переустройство высоковольтных линий, установка дорожных знаков, направляю­щих столбиков, нанесение разметки.

Новая дорога в обход Осиновки предусматривает строительство 175-метрового моста через речку Пихтовку. Его сооружение – вызов для инженеров. Во-первых, путепровод в силу особенностей рельефа строится не под прямым углом к берегам, а по горизонтальной кривой. Во-вторых, высота опор – 42 мет­ра, это будет самый высокий мост в республике!

Как признались в территориальном филиале «КазАвтоЖола», компания впервые должна решить задачу возведения конструкции такого масштаба в сложной горной местности.

...Моя поездка на дорожный участок завершается. Руководитель с удовольствием называет имена профессионалов – больших тружеников, руками которых строится важная долгожданная трасса. Это прораб Болат Имишев из Костаная, оператор погрузчика Ынтымак Камбарулы из Туркестана, дорожный строитель Сунетулла Абдразаков из Кызылорды и многие другие. В проекте задействованы специалисты со всех уголков Казахстана!

– Новая дорога сделает маршрут безо­паснее, – заверяет начальник участка Бейсеналы Орынбеков. – Уйдут серпантины, повороты будут плавными. На подъем приходится две полосы: если впереди окажется грузовик, будет возможность для его обгона. А на спуск, как и прежде, будет по одной полосе в каждом направлении. Эта дорога станет одной из лучших на востоке республики.

#строительство #трасса #дорога #долгострой #Осиновка

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