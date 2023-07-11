В области Улытау с июля подорожали коммунальные услуги
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Юлия Пулина
Как заверил руководитель Улытауского областного департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Даур Жунусбеков, выступая на брифинге в Региональной службе коммуникаций, резкого повышения стоимости коммунальных услуг для населения в рамках запуска программы «Тариф в обмен на инвестиции» не произойдет. Рост будет обоснованным, поэтапным, с целевым направлением на конкретные цели.