В области Улытау с июля подорожали коммунальные услуги

Напомним, с июля 2023 года вступили в силу новые уровни тарифов в сфере коммунальных услуг, которые вырастут в среднем не более чем на 8%. Их корректировка будет проводиться с учетом социально-экономической ситуации в регионе.

Стоит отметить, что пока речь идет только о субъектах естест­венных монополий, которые снабжают Жезказган и Сатпаев водой и теплом. В летние месяцы изменения в платежных квитанциях по данным видам услуг не так заметны. Как сильно отразятся те самые 8% в счетах, будет ясно с началом нового отопительного сезона.

Что касается электроэнергии, то энергоснабжающая компания ТОО «Казэнергоцентр» – субъект общественно значимого рынка – заявку в ДКРЕМ на повышение ее стоимости в Жезказгане, Сатпаеве и Улытауском районе пока не подавала. Если компания все же примет такое решение, то ее заявка будет рассмотрена в установленном законом порядке, сообщил Даур Жунусбеков.

«Тариф в обмен на инвестиции» – мера вынужденная, подчеркнул спикер, и реализуется в рамках Послания Главы государства. Высокий уровень изношенности коммунальной инфраструктуры влияет на качество оказываемых услуг, провоцирует аварии и, как следствие, внеплановые отключения от тепла, воды, света. Новая концепция регулирования сферы естественных монополий призвана снизить общий уровень амортизации тепловых и электрических сетей, привлечь инвестиции в данную сферу.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Улытау, сегодня коммунальные предприятия Жезказгана и Сатпаева находятся в «красной» и «желтой» зонах по степени изношенности сетей и оборудования. Эксплуатационный ресурс тепловых сетей выработан на 61%, водоснабжения – на 71% и водоотведения – на 74%. Все они находятся на балансе АО «Предприятие тепловодоснабжения Жезказгана».

В Сатпаеве за данную сферу отвечает ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения». Реконструкции и ремонту подлежат 60% теплотрасс, 74% – водоснабжения, 85% – канализации. Электрические сети, находящиеся на балансе АО «Жезказганская РЭК», изношены на 61%.

Снижение уровня амортизации коммунальных сетей по области планируется как за счет инвестиционных программ субъектов естественных монополий, так и мероприятий, проводимых акиматами городов и районов в рамках долгосрочных бюджетных проектов, отметил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по области Улытау.

В Жезказгане, в частности, реализуются шесть крупных и долгосрочных бюджетных проектов, которые планируется завершить в 2024⁄25 годах. В результате к 2025 году намечено снизить физический износ основных фондов в сфере теплоснабжения на 6% и водоснабжения – на 35%.

Что касается инвестпроектов, то в 2023-м утверждены соответствующие программы по трем компаниям-монополистам: в сфере электроэнергетики – на сумму 4,4 млрд тенге, теплоснабжения – 2 млрд тенге, водопровода и канализации – 2,7 млрд тенге. Всего на сумму около 9 млрд тенге.

Инвестпрограммы на ближайшую пятилетку, в которых примут участие Жезкаганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» и Kazakhmys Distribution, уже в разработке.

В программе «Тариф в обмен на инвестиции» также учитываются интересы сотрудников коммунальных служб. Одна из наболевших проблем таких предприятий – отток квалифицированных кадров из-за низких зарплат. Чтобы избежать срывов ремонтной кампании, подготовительных работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону, намечено повышение оплаты труда сотрудникам до среднеотраслевого регионального уровня.

В сфере теплоснабжения 265 работникам поднимут зарплату на 95,6% – со 130 988 тенге до 256 183 тенге; 163 сотрудникам сферы водоснабжения увеличат оплату труда на 43,5% – со 128 243 тенге до 184 100 тенге. Что касается системы канализации, зарплата 279 трудящихся будет повышена на 43,6%, то есть со 128 243 тенге до 184 100 тенге.