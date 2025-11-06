Несмотря на ухудшение погоды, уборочная кампания в Жетысу идет хорошими темпами и по большинству культур уже завершена. Как сообщили в областном акима­те, сахарной свеклы, зерновых, кукурузы и масличных культур в регионе собрано в объемах, которые позволяют считать аграрный сезон успешным.

фото автора

На два сахарных завода региона – Коксуский и Аксуский – от 288 крестьянских хозяйств уже принято 167,4 тыс. тонн сахарной свеклы. Ежесуточно заводы в среднем принимают по 7,5–8 тыс. тонн сахаросодержащего корнеплода. На данный момент переработано 54 тыс. тонн (6,5 тыс. тонн сахара).

По информации областного управления сельского хозяйства, уборка сахарной свек­лы выполнена на площади 7,2 тыс. га из запланированных 12,2 тыс. га. Урожайность сос­тавляет в среднем 450 центнеров с гектара. Работы по уборке оставшихся примерно 5 тыс. га планируется завершить до 1 декабря; в поле задействовано 113 комбайнов.

Зерновых с 278,8 тыс. га намолочено 748,4 тыс. тонн при средней урожайности 26,8 цент­нера на круг. Кукуруза собрана с территории 41,5 тыс. га из 42,2 тыс. га. Масличные культуры также почти полностью убраны (105,6 тыс. га из 106,2 тыс. га). Получено 207 тыс. тонн продукции при средней урожайности 19,6 центнера с гектара.

Как сообщили в акимате области, аграрная поддержка региона позволяет своевременно обеспечивать технологические и логистические потребности местных сельхозтоваропроизводителей. На весенне-полевые и уборочные работы Аграрная кредитная корпорация выделила 10 млрд тенге, из них 7,5 млрд тенге уже выданы по 317 заявкам.

Для проведения осенне-полевых работ выделено 7 тыс. тонн льготного дизельного топлива, из которых по графику закуп­лено 6,8 тыс. тонн. Важным результатом стало выполнение плана по внесению минеральных удоб­рений – 58,8 тыс. тонн, а также полная заготовка семян яровых культур в объеме 51,9 тыс. тонн, что гарантирует запас для весенне-полевых работ следующего года.