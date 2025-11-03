В октябре инфляция в Казахстане замедлилась до 12,6%

Статистика
131
Дана Аменова
специальный корреспондент

В сентябре этот показатель достигал 12,9%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из продуктов питания снижение цен отмечено на лук репчатый на 7,7%, яблоки – на 6,1%, свеклу – на 5,1%, капусту – на 4,7%, морковь – на 4,4%, сахар-песок  – на 2%, виноград – на 1,1%, лимоны – 0,8%. Повышение цен наблюдается на шоколад на 2,3%, кофе, готовые приправы и соусы – по 1,8%, финики – на 1,6%, крупяные изделия – на 0,7%.

Среди непродовольственных товаров в октябре цены на новые автомобили отечественной сборки снизились на 1,5%. Зонт подорожал на 4,2%, электрообогреватель – на 2,5%, цемент – на 0,4%. Уровень цен на моющие и чистящие средства, товары личного пользования вырос по 1%, одежду и обувь, бытовые приборы – по 0,8%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг снизились тарифы на холодную воду на 40%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 10,7%, электроэнергию – на 2%. Цены на услуги общественного питания выросли – на 2%, услуги парикмахерских и салонов красоты – на 1,5%, тренажерных залов – 0,8%.

В годовом исчислении инфляция в октябре составила 12,6%. В годовом выражении рис подешевел на 8,3%, курага – на 5%, помидоры – на 1,4%. Сухофрукты и орехи подорожали на 2,9%. Среди непродовольственных товаров цены снизились на напольную сушилку для белья на 31,7%, морозильник – на 16,6%, гладильную доску – на 13,6%. Уровень цен на столовые приборы вырос на 7%, электродрель на 5,9%, лампу электрическую – на 5,2%.

По сравнению с октябрем 2024 года цены на услуги по ремонту обуви повысились на 8,9%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 7,8%. Услуги бассейнов подорожали на 10%, тренажерных залов – на 8,8%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально-разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года.

Напомним, с января 2025 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,0%, непродовольственных – 30,3%, платных услуг – 29,7%.

#инфляция #Бюро нацстатистики #замедление

