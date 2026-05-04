В Омане зафиксировали массовую гибель креветок

Айман Аманжолова
корреспондент

Из-за этого прибрежные воды будто окрасились в красный цвет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Прибрежные воды на юго-западе султаната Оман покраснели из-за массовой гибели мелких креветок, которых выбросило на мелководье. Об этом рассказал житель города Салала Сиях Мухаммед.

«К побережью города Мирбат выбросило огромное количество погибшего криля, из-за чего стало казаться, будто вода в море покраснела», - сообщил он.

По данным оманской газеты Muscat Daily, управление по охране дикой природы и водных ресурсов Мирбата и местный муниципалитет начали очистку пляжей от погибших креветок, чтобы предотвратить риск для здоровья людей и нанесение вреда окружающей среде, а также восстановить качество береговой линии для жителей и туристов.

В министерстве сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов заявили, что первоначальные результаты указывают на связь явления с природными факторами, а не с загрязнением. Мелкие ракообразные (молодые креветки и криль) крайне чувствительны к изменениям морских условий: резкие перепады температуры воды, снижение уровня растворенного кислорода и сильные течения могут повлиять на их выживание.

Отмечается, что среди других морских видов смертей не зафиксировано.

 

#гибель #Оман #мелководье #креветки

Популярное

Все
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
В Сеуле провели соревнования по сну
В Астане начался второй этап LRT
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5
Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности
Почти 2 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей и оборудования ТЭЦ Риддера
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержали в Алматы
Школьник из Астаны стал лучшим на чемпионате по дрон-футболу в США
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Казахстанская Федерация бадминтона запустила цифровой ИИ рейтинг спортсменов
Апрельская инфляция показывает замедление в Казахстане
Тысячи астанчан приняли участие в масштабном благотворительном марафоне
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Первый университет искусственного интеллекта в ЦА откроется в Казахстане
Токаев поручил проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД»
Президент: Цифровизация экономики – требование времени
Национальный стандарт качества данных утвердят в Казахстане
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Вручены государственные награды от имени Президента
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5
В Сеуле провели соревнования по сну
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]