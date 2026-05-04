В Омане зафиксировали массовую гибель креветок

Прибрежные воды на юго-западе султаната Оман покраснели из-за массовой гибели мелких креветок

Прибрежные воды на юго-западе султаната Оман покраснели из-за массовой гибели мелких креветок, которых выбросило на мелководье. Об этом рассказал житель города Салала Сиях Мухаммед.

«К побережью города Мирбат выбросило огромное количество погибшего криля, из-за чего стало казаться, будто вода в море покраснела», - сообщил он.

По данным оманской газеты Muscat Daily, управление по охране дикой природы и водных ресурсов Мирбата и местный муниципалитет начали очистку пляжей от погибших креветок, чтобы предотвратить риск для здоровья людей и нанесение вреда окружающей среде, а также восстановить качество береговой линии для жителей и туристов.

В министерстве сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов заявили, что первоначальные результаты указывают на связь явления с природными факторами, а не с загрязнением. Мелкие ракообразные (молодые креветки и криль) крайне чувствительны к изменениям морских условий: резкие перепады температуры воды, снижение уровня растворенного кислорода и сильные течения могут повлиять на их выживание.

Отмечается, что среди других морских видов смертей не зафиксировано.