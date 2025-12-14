В аулы Еримбетжага и Токабай Аральского района и Шакен Казалинского района пришла питьевая вода, передает Kazpravda.kz

Фото Багдата Есжанова

В торжественной церемонии подключения к централизованной системе водоснабжения приняли участие глава областного маслихата Мурат Тлеумбетов, заместитель акима области - специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай.

Поздравляя земляков с событием, они отметили, что подключение этих отдалённых населённых пунктов к централизованной системе водоснабжения производится за счёт возвращённых государству активов.

В отдалённых селах Еримбетжага и Токабай в общей сложности проживает больше тысячи человек. До того сельчане пользовались водой из шахтных колодцев.