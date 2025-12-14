В отдаленные аулы Приаралья пришла питьевая вода

Водное хозяйство
146
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В аулы Еримбетжага и Токабай Аральского района и Шакен Казалинского района пришла питьевая вода, передает Kazpravda.kz

Фото Багдата Есжанова

В торжественной церемонии подключения к централизованной системе водоснабжения приняли участие глава областного маслихата Мурат Тлеумбетов, заместитель акима области - специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай.

Поздравляя земляков с событием, они отметили, что подключение этих отдалённых населённых пунктов к централизованной системе водоснабжения производится за счёт возвращённых государству активов.

В отдалённых селах Еримбетжага и Токабай в общей сложности проживает больше тысячи человек. До того сельчане пользовались водой из шахтных колодцев.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в 2025 году обеспечить качественной питьевой водой все населенные пункты страны, - отметил Мурат Тлеумбетов. -  В рамках выполнения этой задачи в области с 2022 года реализуются 60 проектов общей стоимостью 14 миллиардов тенге. По итогам 2024 года питьевой водой было обеспечено 98,6 процента населения региона. В этом году в результате подключения к централизованному водоснабжению девяти сельских населенных пунктов этот показатель будет доведен до 100 процентов.

#Кызылординская область #вода #Приаралье

