В ожидании аттестатов с отличием

В этом году 11 классов окончили 6 411 западноказахстанцев, из них 5 627 выпускников подали заявку на участие в Едином национальном тес­тировании.

Западно-Казахстанская область – в числе шести регионов, где в связи с паводком был объявлен режим ЧС. А потому срок приема заявлений на основное ЕНТ был продлен до 20 мая, а само тестирование, начавшееся 25 мая, завершится 12 июля. Как отметили в областном управлении образования, если выпускник набирет низкие баллы, то ему могут засчитать результаты январского (платного) ЕНТ.

По области действуют два пункта сдачи тестирования – в областном цент­ре и в городе Аксае. На 4 июня более 1 600 учащихся уже прошли экзамен. Самый высокий балл – 136 из 140 возможных – набрал выпускник ABYROI SCHOOL Oral.