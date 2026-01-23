В Пхукете открыли консульство Казахстана

Туризм
77

На острове Пхукет состоялась торжественная церемония открытия консульства Казахстана, ставшая знаковым событием в развитии казахско-тайских отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИДа 

Фото: МИД

"Открытие консульства имеет особое значение, поскольку оно стало третьим по счёту официальным дипломатическим представительством на острове, что подчёркивает высокий уровень доверия и интенсивность двусторонних связей. Казахстан последовательно расширяет своё официальное дипломатическое присутствие, ориентированное на практическую помощь гражданам Казахстана", - говорится в сообщении. 

Консульский округ нового учреждения охватывает 14 южных провинций Таиланда, что делает его важным центром взаимодействия на юге страны. Такое территориальное покрытие позволит обеспечить системную защиту прав и законных интересов граждан Казахстана, оперативное реагирование в экстренных ситуациях, а также будет способствовать развитию туристических, деловых и культурных контактов в регионе.

В торжественной церемонии приняли участие вице-министр иностранных дел Таиланда Виджават Исарабхакди, губернатор провинции Пхукет Нират Понгситтаворн, руководство южных провинций Таиланда, представители органов власти Пхукета, дипломатического корпуса, казахской диаспоры, бизнес-кругов, туристических ассоциаций и СМИ.

Выступая на церемонии, посол Казахстана Маргулан Баймухан отметил, что открытие консульства в Пхукете является практическим подтверждением доверительных и дружественных отношений между Казахстаном и Таиландом.

Пхукет является одним из ключевых туристических центров Юго-Восточной Азии и одним из наиболее популярных направлений международного туризма.

Ежегодно Таиланд посещают порядка 35 млн иностранных туристов, из которых около 12 млн приходится на остров Пхукет. В 2025 году Таиланд посетили около 200 тысяч казахстанцев.

#Казахстан #Таиланд #консульство #Пхукет

Популярное

Все
Мелодия для саза, домбры и балалайки
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Есть условия, будут и результаты
На конвейере – айран и творожный десерт
Незыблемая основа общественной консолидации
Курултай как точка отсчета
Библиотеки за год зафиксировали 57 млн посещений
Клятва друзей
Езжай в Акколь, вставай на лыжи!
Лоси, архары, лисы и даже… олень
Условия вступления Казахстана в Совет мира разъяснили в Акорде
Оксфордский хаб откроется в Астане
Путь к обществу равных возможностей
Платье за минус один килограмм
Влекут народ к себе юга…
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Бочу отличали «легкие» ноги
Дорвались до святого
Мы все в ответе!
Камни помнят, или Репортаж из ущелья Боралдай
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Январская свекла поспеет в апреле
В Астане прошли крещенские купания
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

Создание экопарков обсудили в Астане
Необычный небоскреб со сферой внутри построят в Дубае
Маршруты путешествий можно планировать заранее
Генконсульство Казахстана открыли в китайском Гуанчжоу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]