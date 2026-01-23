На острове Пхукет состоялась торжественная церемония открытия консульства Казахстана, ставшая знаковым событием в развитии казахско-тайских отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИДа

Фото: МИД

"Открытие консульства имеет особое значение, поскольку оно стало третьим по счёту официальным дипломатическим представительством на острове, что подчёркивает высокий уровень доверия и интенсивность двусторонних связей. Казахстан последовательно расширяет своё официальное дипломатическое присутствие, ориентированное на практическую помощь гражданам Казахстана", - говорится в сообщении.

Консульский округ нового учреждения охватывает 14 южных провинций Таиланда, что делает его важным центром взаимодействия на юге страны. Такое территориальное покрытие позволит обеспечить системную защиту прав и законных интересов граждан Казахстана, оперативное реагирование в экстренных ситуациях, а также будет способствовать развитию туристических, деловых и культурных контактов в регионе.

В торжественной церемонии приняли участие вице-министр иностранных дел Таиланда Виджават Исарабхакди, губернатор провинции Пхукет Нират Понгситтаворн, руководство южных провинций Таиланда, представители органов власти Пхукета, дипломатического корпуса, казахской диаспоры, бизнес-кругов, туристических ассоциаций и СМИ.

Выступая на церемонии, посол Казахстана Маргулан Баймухан отметил, что открытие консульства в Пхукете является практическим подтверждением доверительных и дружественных отношений между Казахстаном и Таиландом.

Пхукет является одним из ключевых туристических центров Юго-Восточной Азии и одним из наиболее популярных направлений международного туризма.

Ежегодно Таиланд посещают порядка 35 млн иностранных туристов, из которых около 12 млн приходится на остров Пхукет. В 2025 году Таиланд посетили около 200 тысяч казахстанцев.