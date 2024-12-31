В ПК «Ижевское» яйца в одну корзину не складывают

Одна из крупнейших в Казахстане и Центральной Азии птицефабрик – производителей куриного яйца принадлежит ПК «Ижевское» из Аршалынского райо­на Акмолинской области. Вот цифры, отражающие масштабы произ­водства, о котором пойдет речь.

В цехах птицефабрики одновременно содержится до 1 млн голов кур-несушек. Ежедневно здесь получают до 700 тыс. штук яиц. За год эта цифра достигает 250 млн. Таков вклад «Ижевского» в продовольст­венную безопас­ность рес­публики.

Производственные процессы на этом крупном предприятии автоматизированы. Как сообщили на птицефаб­рике, в ее цехах действует оборудование, обеспечиваю­щее клеточное содержание птицы. В каждой из клеток содержится до 10 кур-несушек. Снесенные ими яйца сами выкатываются на сборную ленту, по которой доставляются на прутовый транспортер, и далее поступают в сортировочную машину.

Последняя производит автоматическую сортировку яиц по их цвету (в настоящее время превалирует кремовый) и весу. Автоматика сама раскладывает яйца по лоткам, и только после этого к процессу подключается человек, чтобы упаковать заполненные лотки в картонные коробки, в которых яйца отправятся к потребителям. В их числе – столица и другие регионы респуб­лики, а также Афганистан, Кыргызстан.

Как сообщила главный зоотехник ПК «Ижевский» Надеж­да Володина, птичье стадо пополняется за счет суточных цыплят,­ которых покупают на племенной птицеферме в Свердловской области России. Нестись молодняк начинает, достигнув примерно возраста в 120 дней. Лучшей формы, дающей пик яйценоскости, курица достигает спустя 250 дней после появления на свет. В этот период она приносит каждый день по яйцу. Продолжительность тура – периода плодовитос­ти курицы – длится порядка 550 дней, после чего ее отправляют на забой.

Как отмечают птицеводы, на результаты производства, себестоимость продукции и ценники в торговой сети оказывает влияние целый ряд факторов. В том чис­ле цены на корма, конъюнктура рынка, временные закрытия внешних границ.

Еще приходится выдерживать конкуренцию с завозом более дешевых яиц из соседней России. Были сезоны, когда из-за большего вала импортной продукции и последующего спада цен приходилось временно работать на склад. Тем более что с 2023 года государственные субсидии за произведенное птицефабриками яйцо не выплачиваются. Сохранились они только в отношении закупаемых в России суточных цыплят.

Удерживаться на достигнутых позициях коллективу «Ижевского» помогает многопрофильное производство. Кроме птицефабрики, в ПК имеются секторы растение­водства, животноводства и переработки продукции. Все они при достаточной самостоятельности являются теми самыми отдельными «корзинами», страхующими предприятие от самого нежелательного сценария развития событий.

Поэтому диверсификация, о необходимости которой сейчас много говорится на самых разных уровнях, в «Ижевском» практикуется давно и приносит свои плоды.

В настоящее время в ПК трудоустроены около 400 человек, из которых 250 заняты на птицефабрике. Семьям работников при необходимости выделяется жилье в одноименном поселке Ижевском. К слову, дома в нем полностью благоустроены. В ведомственном магазине яйцо продается по себестоимости, а иные товары отпускаются по социально сниженным ценам. В общем, на предприятии держат в фокусе внимания «социалку», стараются создать для членов трудового коллектива приличные условия труда и быта.

Правда, не обошла его типичная для отечественного сельского хозяйства проблема кадров: не рвется на птицефабрику молодежь. Дает о себе знать относительная близость столицы, где зарплаты значительно выше, чем здесь. Однако при всем этом производственный кооператив остается устойчивым, социально ориентированным производством.