В плену у смога

На внеочередной IX сессии мас­лихата Алматы VIII созыва депутаты согласовали Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года. Документ нацелен на обеспечение устойчивого социально-экономического роста мегаполиса и содержит проекты в рамках 16 стратегических направлений по территориальному, социальному, дорожно-транспортному, инженерному, экономическому, экологическому и цифровому развитию.

По словам заместителя акима Алматы Аскара Амрина, планом предусмотрена интеграция городского общественного транспорта в пригородные зоны, пробивка четырех радиальных и семи внут­ренних магистральных улиц до БАКАД, расширение системы пригородных железнодорожных пассажирских перевозок.

Действительно, проблемы Алма­ты уже невозможно решать без учета его тесной взаимо­связи с пригородами. Одним из немаловажных факторов этой интеграции является ежедневная «миграция» автотранспорта.

Ранее ряд СМИ уже облетело сообщение с громким заголовком о том, что в Алматы еже­дневно въезжает «целая» Латвия. Так, согласно данным дорожной полиции, по десяти основным магистралям на территорию мегаполиса в рабочие дни въезжает в среднем свыше 400 тыс. автомобилей.

По дополнительным 17 дорогам, ведущим из области в город, заезжает еще более 300 тыс. автотранспортных средств. «Входящий транспортный поток в Алматы превышает 700 тысяч машин, что составляет примерно треть всего населения города – 2,147 млн человек. Эти цифры получены на основе мониторинга дорожной ситуации с использованием возможностей аппаратно-прог­раммного комплекса «Сергек» в пятницу, 6 октября 2023 года», – говорится в информации акимата.

Помимо входящего транспорт­ного потока, в самом Алматы зарегистрировано около 617 тыс. автомобилей. Более 400 тыс. машин регулярно передвигаются по городу вместе с теми, кто приезжает из области, то есть суммарно более 1 млн 100 тыс. автотранспортных средств. Таким образом, армада «железных коней» колесит по дорогам мегаполиса, ежедневно выбрасывая в атмосферу тонны вредных веществ, ухудшая его экологию.

При этом автомобильный парк города, да и всей страны, довольно быстро стареет. По данным агентства Energyprom.kz, в Казахстане каждый второй автомобиль старше 20 лет, а старше 10 лет и вовсе семь из десяти авто. О том, как коптят «уставшие» автомобили 80–90-х годов прошлого столетия, было сказано не раз. Так, по данным 2022 года, общие выбросы в окружающую среду Алматы составили 127 тыс. тонн. Из них 55% приходится на автотранспорт, 36% – на ТЭЦ-2 и промышленные предприятия.

Напомним, что с 2022 года в городе вернули экологические пос­ты, и сегодня на основных въез­дах работают 19 стационарных пунктов, где ведется контроль норм токсичности и дымности автотранспорта. Вместе с тем в июле текущего года аким Алматы Ерболат Досаев высказался о необходимости пересмотра их деятельности, поскольку эффективность такой работы оставляет желать лучшего.

Кроме того, аким предложил наделить город особым экологическим статусом. По его мнению, необходимо ужесточить техосмотр машин и общие экологичес­кие стандарты. Градоначальник отметил, что каждый день воздух Алматы загрязняют выхлопы порядка 800 тыс. автомобилей, однако, согласно свежим данным, эта цифра даже выше.

Большую угрозу для экологии несет большегрузный транспорт. Ерболат Досаев заверил, что все меры, касающиеся возможности дополнительных проверок и ужес­точения экологических стандартов, начиная от бензина и самого технического состояния машин, уже разработаны. Нынешней осенью они будут направлены в Мажилис.

Стоит напомнить, что и экс­перты не первый год говорят о мерах, которые необходимо принять. Это регулярный контроль качества ГСМ на АЗС, снижение утильсбора, возможность льготного приобретения электромобилей, оснащение выхлопных труб фильтрами с катализаторами для уменьшения вредных выбросов. В процессе возникновения смога немало составляющих, и каждая из них требует пристального контроля, принятия институцио­нальных и конкретных мер. На фоне непрекращающейся высотной и бессистемной застройки на проветриваемости города можно ставить крест, однако имеется еще одно направление работы.

К примеру, в Алматы, который буквально задыхается от смога, существует единственный в стране цех по производству отечественных каталитических нейтрализаторов, имеющих повышенную механическую прочность, высокую термическую устойчивость. По словам кандидата технических наук Болатхана Хусаина, выхлопные газы транспортного средства без катализатора содержат в сотни раз больше токсичных компонентов.

Другими словами, токсичные компоненты, проходя через катализатор, превращаются в безвредные, при этом степень очистки составляет 98%. Вместе с тем анализ проверки автотранспорта показывает, что из десяти проверенных машин только одна имеет катализатор, хотя это техническое средство, по сути, является расходным материалом.

О необходимости их внедрения на автотранспорте Алматы говорилось еще в начале нулевых, тогда же ученые пытались их массово внедрить на практике, но отсутствие законодательных мер не позволило это сделать в условиях рыночной экономики. Так что же сделано в этом направлении спустя 20 лет? Этот факт является наглядным показателем бездействия исполнительных и представительных органов Алма­ты, которые за прошедшие годы так и не сдвинули вопрос с мертвой точки.

Пока наличествует только констатация того, что экологическая ситуация в Алматы катастрофичес­ки ухудшается. Проблему необходимо решать на законодательном уровне, так как без принятия жестких и непопулярных мер не обойтись. В связи с этим стоит заранее проводить разъяснительную работу среди населения. Следует помнить: обратная связь с общест­вом является одним из важных элементов работы властей.

Ну а пока в акимате обещают, что к 2030 году валовые выбросы в атмосферу города снизятся до 78 тыс. тонн, или на 39% от текущего уровня. Однако создается впечатление, что смог, который зловеще нависает над городом, становится обыденным явлением, и горожане, кажется, смирились с его присутствием.

Экологические активисты и неравнодушные жители время от времени возвращаются к этой теме, пытаясь донести до властей всю серьезность ситуации. По данным статистики, по уровню заболеваемости органов дыхания Алматы занимает первое место в республике. Хотя чувствуется, что градус общественного возмущения по поводу вялотекущей работы городского акимата в борьбе со смогом снизило решение Правительства о переводе ТЭЦ-2 на газ.

Но нельзя забывать о том, что и транспорт, который ежедневно передвигается по городу, наносит огромный ущерб экологии.

Возмутителем спокойствия не так давно стал инженер-рационализатор Руслан Саринов, эксперт транспортного комитета общественного совета Алматы. Он готов внедрить на практике эффективные логистические решения и без больших материальных затрат устранить пробки на дорогах мегаполиса, так как именно в период торможения и ускорения выбрасывается больше всего вредных газов.

Однако все его попытки наладить конструктивный диалог с чиновниками из акимата города оказались безуспешными, и он обратился к Президенту через социальные сети. Почему инженер вынужден обращаться к первому лицу государства? Может, причина кроется в том, что у нас отсутствует независимое и профессиональное сообщество инженеров и технических специа­листов, которое бы обсуждало подобные проекты и давало бы свое заключение на предмет их практической полезности?

Почему к решению этого жизненного вопроса не привлекается интеллектуальный потенциал Алматы, города, считающегося научным и образовательным центром страны? Почему в бюджет города закладываются огромные суммы на ремонт одних и тех же улиц, но не выделяются целевые гранты на конкретные разработки по борьбе со смогом? Ведь именно госорганы должны быть драйвером такого процесса и неустанно работать по всем направлениям, а не закрывать глаза на проблему.

В любом случае каждое обоснованное предложение неравнодушных людей, предлагающих пути решения экологической проблемы нашего города, требует серьезного внимания со стороны исполнительной власти и депутатов маслихата.