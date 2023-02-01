В погоне за цифровизацией нельзя забывать о безопасности
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Асель Муканова
В цифровой век с помощью смартфона или компьютера можно навредить не только конкретному человеку,
но и целому государству.
Недавно наша коллега Евгения Бодрова в рамках проекта документального кино Oila выпустила фильм
«Обмани меня» о том, как работают некоторые технологии. Многое из рассказанного одним из героев, президентом Центра анализа и расследования кибератак, одним из первых белых хакеров Казахстана Олжасом Сатиевым осталось за кадром. Нам показалось интересным раскрыть тему дальше.