В полиции Астаны рассказали о самой громкой краже года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ДП Астаны рассказали о «краже года», передает Kazpravda.kz

Как сообщается, в начале 2024 года, после новогодних праздников, астанчанин, вернувшись домой, обнаружил вскрытый сейф, из которого похитили наручные часы Breguet Tourbillon стоимостью 110 тысяч долларов США, Franck Muller и Daniel Roth стоимость каждого по 55 тысяч долларов США, а также часы Rado стоимостью около тысячи долларов. Помимо этого, были украдены 650 тысяч тенге и 2 200 долларов.

Следствие выяснило, что злоумышленники, узнав о временном отсутствии хозяина, проникли в его квартиру путем подбора ключа.

В ходе оперативной работы полицейских причастность подозреваемых к краже была полностью доказана. По решению суда они были приговорены к разным годам лишения свободы.

В период новогодних праздников столичная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности для защиты имущества.