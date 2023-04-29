В попытке изнасилования девочки подозревают жителя Кентау

В Кентау задержали мужчину, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования девочки-подростка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД РК.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Об инциденте полицейским сообщили медики – несовершеннолетняя девочка поступила в городскую больница с телесными травмами.

«В ходе проверки установлено, что примерно в 20.30 игравшую во дворе девочку без причины избил неизвестный.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность мужчины по видеозаписи происшествия. Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель», - рассказали полицейские.

В отделении полиции города Кентау этот факт зарегистрирован по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Однако позже дело было переквалифицировано.

«В настоящее время уголовное правонарушение переквалифицировано на часть 3 статьи 24, часть 4 статьи 120 УК РК (покушение на изнасилование малолетней). Подозреваемый взят под стражу. Выясняются все обстоятельства. Состояние потерпевшей удовлетворительное. Назначены все необходимые экспертизы», - сообщает телеграм-канал Polisia.kz.

Расследование находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.