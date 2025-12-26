Правительство Республики Казахстан подводит итоги 2025 года в отраслях туризма и спорта в рамках реализации поручений Главы государства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объем инвестиций в сферу туризма увеличился на 38,1%

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, что в Казахстане в текущем году отмечен рост туристского потока. По итогам января–сентября 2025 года Казахстан посетили 12,1 млн иностранных граждан с туристскими целями, из которых 8,6 млн классифицированы как иностранные туристы с пребыванием более одного дня. Услугами средств размещения воспользовались 1 млн иностранных и 6,7 млн внутренних туристов, что подтверждает устойчивый рост как въездного, так и внутреннего туризма.

По данным ведомства, в стране функционируют 4 499 объектов размещения с единовременной вместимостью свыше 243,5 тыс. койко-мест. Совокупный доход гостиниц и иных объектов размещения достиг 268 млрд тенге, отражая рост деловой активности и туристского потребления в регионах.

Объем инвестиций в туризм за январь–октябрь 2025 года увеличился на 38,1% и составил 923 млрд тенге. Параллельно реализуются 147 инфраструктурных проектов в 20 регионах страны, что свидетельствует о высоком интересе частного и институционального капитала к отрасли.

Разработана Дорожная карта развития курортных зон

В 2025 году проведена инвентаризация 8 ключевых курортных зон. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подводя итоги 2025 года.

Он отметил, что по итогам этой работы разработан проект Дорожной карты развития курортных зон на 2025–2028 гг.

Также в текущем году утвержден Комплексный план развития Щучинско-Боровской курортной зоны, а также Комплексный план развития туристской зоны «Мангистау» на 2025–2029 гг., предусматривающие системную модернизацию курортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности, развитие логистики и туристских сервисов.

В Казахстане модернизируют систему классификации гостиниц

В 2025 году Министерство туризма и спорта РК проводит модернизацию системы классификации гостиниц, направленную на повышение качества гостиничных услуг. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подводя итоги 2025 года.

По его словам, ранее действовавшие требования утратили актуальность и не соответствуют современным стандартам, в связи с чем проект новых правил рассматривается в Мажилисе.

«Внедрение обновленной системы позволит повысить качество гостиничных услуг, увеличить уровень удовлетворенности посетителей, усилить привлекательность Казахстана как туристского направления», — сказал Ербол Мырзабосынов.

Министр также сообщил, что в 2025 Алматы вошел в список топ-направлений года по версии CNN Travel, а Казахстан включен в рейтинг Best in Travel 2025 от Lonely Planet. В дополнение, Алматы признан одной из 25 лучших туристических локаций 2026 года по версии издательства Bloomberg. Совместные медиапроекты с Amazon Prime, M6 и CCTV4 обеспечили многомиллионный международный охват и способствовали росту узнаваемости туристского потенциала страны.

Казахстанские спортсмены продемонстрировали свыше 50 исторических достижений на международной арене в 2025 году

Казахстан в 2025 году стал площадкой для проведения крупных международных соревнований. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подводя итоги 2025 года.

Он отметил, что впервые завоеваны золотые медали Азиатских игр в шорт-треке, получены первые награды в фехтовании и фристайл-акробатике, достигнуты высокие результаты в дзюдо, боксе, художественной гимнастике, фигурном катании, стрельбе из лука и парабиатлоне. Знаковым событием стал выход футбольного клуба «Кайрат» в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

Также Казахстан в 2025 году стал площадкой для проведения крупных международных соревнований, включая этапы Кубка мира по боксу и фристайлу, турниры серии Grand Slam по дзюдо, а также соревнования по ряду олимпийских видов спорта. Впервые в стране прошли конференция и генеральная ассамблея Азиатского паралимпийского комитета, что укрепило статус Казахстана как одного из центров инклюзивного спорта в Азии.

Казахстан усиливает взаимодействия с международными спортивными организациями

В 2025 году в Казахстане введено в эксплуатацию 135 спортивных объектов, большинство из которых расположены в сельской местности. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подводя итоги 2025 года.

Он отметил, что реализованы крупные проекты, включая гребной канал в Туркестане и стадион «Қайсар Арена» в Кызылорде. Продолжается строительство Национального спортивного университета в Астане.

Системное развитие получило паралимпийское и сурдлимпийское движение. Впервые на законодательном уровне закреплено понятие «сопровождающий спортсмена с инвалидностью», что расширило возможности участия спортсменов с особыми потребностями.

Важным направлением работы в 2025 году стало усиление взаимодействия с международными спортивными организациями. На сегодняшний день 81 представитель Казахстана занимает должности в международных и континентальных спортивных федерациях. Кроме того, в течение года нашу страну посетили 22 руководителя международных спортивных организаций, что свидетельствует о признании организационных и инфраструктурных возможностей страны на международном уровне.

В результате последовательного международного сотрудничества достигнуты договоренности о проведении в Казахстане в 2027 году пяти чемпионатов мира по настольному теннису, дзюдо, стендовой стрельбе, боксу и джиу-джитсу, что станет важным этапом дальнейшего укрепления международного статуса страны как надежной и конкурентоспособной спортивной площадки.