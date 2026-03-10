В Правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами на социально значимые продукты

Правительство
127

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось очередное совещание по вопросам инфляционной динамики и ситуации с ценами на социально значимые продовольственные товары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Продовольственная инфляция продолжает снижаться: с 13,5% в декабре и 12,9% в январе до 12,7% в феврале. По информации первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, одной из причин стала корректировка перечня социально значимых продовольственных товаров – он расширен с 19 до 31 позиции.

Стабилизации цен также способствует усиление государственного контроля за соблюдением предельной торговой надбавки на СЗПТ. С начала года Комитетом торговли зафиксировано более 800 административных дел за нарушения соответствующих требований.

В целом инфляция в стране замедляется пятый месяц подряд – с 12,9% в сентябре 2025 года до 11,7% в феврале 2026 года.

За первую неделю марта индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%. Традиционно в марте наблюдается сезонное повышение цен. Однако, Министерство торговли и интеграции планирует сдерживать его за счет дополнительных ценовых акций и расширения сельскохозяйственных ярмарок. Продолжает действовать механизм «зеленого коридора» для поставок овощной продукции из соседних стран.

Отмечено подорожание молочной продукции, что в основном связано с ростом стоимости сырья – сырого молока. Дополнительное влияние оказывают увеличение затрат на энергоресурсы и производственные издержки. При этом молочная продукция занимает значимую долю в структуре продовольственной инфляции – около 6,3%.

Министерство торговли и интеграции предложило рассмотреть механизмы поддержки молокоперерабатывающих предприятий. Также предложено проработать меры поддержки хлебопекарной отрасли, в частности обеспечить предприятия удешевленным зерном и мукой, а также совместно с КТЖ рассмотреть возможность снижения тарифов на железнодорожные перевозки соответствующего сырья.

Вице-премьер поручил провести детальный анализ формирования цен на продукцию 42 действующих в стране предприятий молочной переработки для выработки оптимальных механизмов поддержки производителей социально значимых продовольственных товаров.

Отдельно рассмотрена ситуация с ценами на социально значимые продукты в Жамбылской области. По уровню продовольственной инфляции регион занимает пятое место в стране, по индексу роста цен на СЗПТ – шестое.

В области функционируют 1982 магазина, из них 69 – крупные торговые сети. Около 50 крупных производителей обеспечивают рынок, при этом доля отечественной продукции составляет 43%, импортной – около 30%.

Также в регионе работают 19 предприятий по глубокой переработке молока и 38 предприятий по переработке мяса. В 2025 году произведено 230 тыс. тонн молока, из которых переработано 107,7 тыс. тонн, а также 75,3 тыс. тонн мяса, из которых переработано более 43%. Для 11 производителей СЗПТ предусмотрены льготные тарифы на электроэнергию.

На совещании отмечены низкие темпы разбронирования овощей из стабилизационных фондов. По данным вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, на сегодняшний день разбронировано 56% запасов картофеля, 55% –  моркови и лука, 58% капусты. Слабые темпы разбронирования отмечены в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Улытауской областях.

По итогам совещания заместитель Премьер-министра поручил Министерству сельского хозяйства и Комитету торговли провести инспекцию стабилизационных фондов в регионах и проверить фактическое наличие продукции, заявленной в отчетных данных акиматов.

#инфляция #Правительство

