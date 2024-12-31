В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия

Сельское хозяйство
213
Венера Баталова
корреспондент

28-29 декабря в городах Казахстане прошли сельскохозяйственные ярмарки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет торговли РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На них было продано более 2 тысяч тонн продовольствия и 209,1 тысяч яиц. В Шымкенте было продано 136 тысяч яиц по цене 52-55 тенге за штуку и 4 тысяч буханок хлеба по 90 тенге.

В Туркестане были выставлены все 19 видов товаров из стабилизационных фондов. Яйца в этом регионе продавались по 40 тенге за штуку, литр подсолнечного масла - по 520 тенге, а мука - по 190 тенге за килограмм. Кроме того, на ярмарке в Кызылорде продано 500 кг зимнего арбуза по 120 тенге за килограмм. 

В декабре по всей стране было организовано более 400 сельскохозяйственных ярмарок, которые предоставляют потребителям продукты по ценам на 10-15% ниже рыночных. Ярмарки проводятся в соответствии с торговым законодательством, отметили в Комитете торговли.

#продукты #яйца #ярмарки

Популярное

Все
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Мечты должны сбываться
В ПК «Ижевское» яйца в одну корзину не складывают
Безопасность детей как наивысший приоритет
Закон Республики Казахстан
Прагматичность в деле
Молодежная политика: ключевые события
Цифровая карта семьи помогает бороться с бедностью
На Новый год снег достанется не всем
Государственные награды и ключи от квартир вручены молодым ученым
Представлена новая платформа e-Sport
Закон Республики Казахстан
Открылся первый в стране реабилитационный центр для артистов
Система госзакупок переведена в электронный формат
База для скорой ремонтной помощи
Скорая помощь обслужила свыше 7,7 млн вызовов
В Северо-Казахстанской области поздравили многодетные семьи
Покорители открытой воды
Волшебная сказка
Повышая эффективность системы предупреждения и ликвидации ЧС
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Все лучшее – детям!
Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
19-летняя девушка с синдромом преждевременного старения умерла в ЮАР
Худи и свитшоты made in Abai
Мангистауский блогер показал фото с места авиакатастрофы в Актау
Стрельба возле ТРЦ произошла в Алматы
Как отличить новую банкноту номиналом 2 тысячи тенге от фальшивой
Владельцев нечипированных кошек и собак начнут штрафовать в Астане
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Ашимбаев доложил президенту о работе и планах Сената
«Дом шахматиста» открыли для пенсионеров в Шымкенте
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Вдохновлять собственным примером
Деликатесы по скромной цене
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых…
В ПК «Ижевское» яйца в одну корзину не складывают
Объем выращивания рыбы в Казахстане планируется довести до …
Акмолинский фермер приобрел сельхозтехнику с помощью цифров…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]