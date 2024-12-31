В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия

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На них было продано более 2 тысяч тонн продовольствия и 209,1 тысяч яиц. В Шымкенте было продано 136 тысяч яиц по цене 52-55 тенге за штуку и 4 тысяч буханок хлеба по 90 тенге.

В Туркестане были выставлены все 19 видов товаров из стабилизационных фондов. Яйца в этом регионе продавались по 40 тенге за штуку, литр подсолнечного масла - по 520 тенге, а мука - по 190 тенге за килограмм. Кроме того, на ярмарке в Кызылорде продано 500 кг зимнего арбуза по 120 тенге за килограмм.

В декабре по всей стране было организовано более 400 сельскохозяйственных ярмарок, которые предоставляют потребителям продукты по ценам на 10-15% ниже рыночных. Ярмарки проводятся в соответствии с торговым законодательством, отметили в Комитете торговли.