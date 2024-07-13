В приоритете – социальная защита

Статьи
5
Адия Кенжегулова

Вопросы повышения государственной поддержки граждан обсуждают сенаторы в ходе встреч с избирателями

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев в городе Талдыкоргане встретился с представителями республиканского общественного объединения «Организация ветеранов», общественного совета и депутатами маслихата и обсудил вопросы, касающиеся законотворчес­кой деятельности Сената, взаимодействия с местными депутатами, а также актуальные проблемы региона. Он отметил важность роли депутатов маслихатов и членов Общественного совета в решении региональных проблем.

Сенатор также посетил новый спортивный комплекс «Жетісу Арена» и ознакомился с ходом строительства учебно-тренировочного спортивного комплекса по волейболу и комплекса для настольного тенниса. Во время встречи с заказчиками и подрядчиками он подчеркнул, что своевременное и качественное завершение строительства создаст условия для тренировок и проживания спортсменов, а также привлечет в регион высокопрофессиональных тренеров.

Кроме того, Галиаскар Сарыбаев посетил войсковую часть 5514, где ознакомился с условиями службы и быта военнослужащих, ходом строительства объектов на новой территории части, куда планируется передислокация, а также с образцами военной техники, стрелкового оружия и экипировки. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения боеспособности, обеспечения необходимым оборудованием и социальной поддержки военнослужащих и их семей. Также были затронуты вопросы улучшения условий службы, обучения, профессионального развития и предоставления образовательных грантов. Сенатор Сарыбаев выразил благодарность гвардейцам за их службу и подчеркнул важность их роли в обеспечении безопасности и стабильности региона.

Депутаты Сената Айгуль Капбарова и Алишер Сатвалдиев ознакомились с работой городских клинических больниц № 1 и № 2 в Шымкенте. Депутатам рассказали, что на сегодняшний день в городской больнице № 1 проведено 225 операций по пересадке почек и 35 операций по пересадке печени. В ходе встречи с депутатами врачи обменялись мнениями по формированию позитивного отношения к донорству органов в обществе, совершенствованию законодательных механизмов предотвращения дефицита доноров.

В городской многопрофильной больнице № 2 сенаторам рассказали о работе центра нейрохирургии. Здесь трудятся квалифицированные врачи Национального нейрохирургического центра, а также установлено ангиографическое устройство, что позволяет пациентам, перенесшим инсульт, получить всестороннее восстановление. Однако, по словам руководства учреждения, больница не в полной мере использует свои возможности из-за нехватки средств, так как необходимые средства для пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, не были полностью выделены в соответствии с заявкой.

Ознакомившись с состоянием двух клинических больниц в Шымкенте, сенаторы взяли на свой контроль существующие проблемы и обсудили с соответствующими ведомствами вопросы по решению обозначенных проблем.

#депутаты #регионы #избиратели #встречи #сенаторы

Популярное

Все
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Неделя добра продолжается в регионах
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Незадавшийся четверг
Эпос Султана Раева
Научные подходы к дорожной отрасли
Для школьников открыты лагеря ранней профориентации
Новоселья празднуют в Бурабайском районе
Саммит ШОС и новый вектор экологического сотрудничества
Игроманию, как и любое другое заболевание, легче предупредить
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Аида Балаева: «Очень тревожно, когда известные личности, любимцы публики преступают закон»
Около 200 грузовиков скопилось со стороны ЗКО на границе с Россией
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Игроманию, как и любое другое заболевание, легче предупреди…
Саммит ШОС и новый вектор экологического сотрудничества
Научные подходы к дорожной отрасли
Для школьников открыты лагеря ранней профориентации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]