В приоритете – социальная защита

Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев в городе Талдыкоргане встретился с представителями республиканского общественного объединения «Организация ветеранов», общественного совета и депутатами маслихата и обсудил вопросы, касающиеся законотворчес­кой деятельности Сената, взаимодействия с местными депутатами, а также актуальные проблемы региона. Он отметил важность роли депутатов маслихатов и членов Общественного совета в решении региональных проблем.

Сенатор также посетил новый спортивный комплекс «Жетісу Арена» и ознакомился с ходом строительства учебно-тренировочного спортивного комплекса по волейболу и комплекса для настольного тенниса. Во время встречи с заказчиками и подрядчиками он подчеркнул, что своевременное и качественное завершение строительства создаст условия для тренировок и проживания спортсменов, а также привлечет в регион высокопрофессиональных тренеров.

Кроме того, Галиаскар Сарыбаев посетил войсковую часть 5514, где ознакомился с условиями службы и быта военнослужащих, ходом строительства объектов на новой территории части, куда планируется передислокация, а также с образцами военной техники, стрелкового оружия и экипировки. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения боеспособности, обеспечения необходимым оборудованием и социальной поддержки военнослужащих и их семей. Также были затронуты вопросы улучшения условий службы, обучения, профессионального развития и предоставления образовательных грантов. Сенатор Сарыбаев выразил благодарность гвардейцам за их службу и подчеркнул важность их роли в обеспечении безопасности и стабильности региона.

Депутаты Сената Айгуль Капбарова и Алишер Сатвалдиев ознакомились с работой городских клинических больниц № 1 и № 2 в Шымкенте. Депутатам рассказали, что на сегодняшний день в городской больнице № 1 проведено 225 операций по пересадке почек и 35 операций по пересадке печени. В ходе встречи с депутатами врачи обменялись мнениями по формированию позитивного отношения к донорству органов в обществе, совершенствованию законодательных механизмов предотвращения дефицита доноров.

В городской многопрофильной больнице № 2 сенаторам рассказали о работе центра нейрохирургии. Здесь трудятся квалифицированные врачи Национального нейрохирургического центра, а также установлено ангиографическое устройство, что позволяет пациентам, перенесшим инсульт, получить всестороннее восстановление. Однако, по словам руководства учреждения, больница не в полной мере использует свои возможности из-за нехватки средств, так как необходимые средства для пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, не были полностью выделены в соответствии с заявкой.

Ознакомившись с состоянием двух клинических больниц в Шымкенте, сенаторы взяли на свой контроль существующие проблемы и обсудили с соответствующими ведомствами вопросы по решению обозначенных проблем.