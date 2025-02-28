В приоритете - здоровье матери и ребенка

Мажилис
64
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Депутаты Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию во главе с председателем Асхатом Аймагамбетовым и члены Общественной палаты провели совместное выездное заседание в Атырау, где обсудили вопросы сокращения материнской и младенческой смертности. Как проинформировал вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, ежегодно в Казахстане регистрируются около 360 тыс. беременных, рождаются около 370 тыс. детей. При этом отмечается снижение темпа рождаемости. 

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Министерством утвержден план действий по развитию службы охраны здоровья матери и ребенка на 2024-2030 годы, где за основу взяты национальные и международные стратегические документы. Перед нами стоят не только государственные, но и международные обязательства. В период с 2000 по 2020 годы, по данным ВОЗ, наблюдается тенденция к снижению материнской смертности. Снижение в стране за эти 20 лет составило 76%. В результате принятых системных мер - утверждения новых стандартов акушерско-гинекологической, медико-генетической помощи, проведения пренатального ультразвукового скрининга, актуализации клинических протоколов, внедрения инновационных технологий в акушерстве и ежедневного мониторинга - удалось стабилизировать ситуацию, - отметил Ержан Нурлыбаев.

Реализация запланированного позволила снизить показатель материнской смертности на 12% и добиться исторического минимума за годы независимости: в прошлом году было зарегистрировано 37 случаев (в 2023-м – 45). Эффективность перинатальной службы зависит от уровня кадров родовспомогательных организаций, а также от оптимального соотношения врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих помощь и уход матерям. 
Несмотря на принимаемые системные меры, остается немало проблем. Это дефицит квалифицированных акушеров-гинекологов, реаниматологов, в целом низкая подготовка кадров. Повышение квалификации и обучение проводятся спикерами частных учебных центров и ассоциаций, которые не имеют практических навыков и опыта работы. Также есть проблемы с инфраструктурой, старые роддома не соответствуют международным требованиям.

По оценкам ООН более 11 млн детских смертей в мире можно предотвратить, увеличивая доступность вакцинации, улучшая здравоохранение, обеспечивая просвещение женщин по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья. В результате реализации различных госпрограмм в стране удалось добиться самого низкого показателя младенческой (7,05 на 1000 родившихся живыми) и неонатальной смертности (3,4 на 1000 родившихся живыми). При этом допущено 184 случая младенческой смертности на дому, что является следствием недостаточной работы по профилактике заболеваемости, динамическому наблюдению детей раннего возраста, неадекватной оценки и недостаточной интенсивной терапии на стационарном уровне.

114 тыс. казахстанских детей или 1% имеют инвалидность. К сожалению, ежегодно в республике регистрируются до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей. Малыши, особенно раннего возраста, имеют повышенный риск смертности не только от заболеваний, но и от внешних причин, и нуждаются в обеспечении безопасного окружения и в повышенном внимании со стороны взрослых и всего общества. 

Мажилисмены и члены Общественной палаты также посетили ряд медучреждений региона. 
- Главная цель нашего приезда - пообщаться со специалистами и узнать их пожелания. Мы здесь, чтобы выслушать актуальные проблемы и донести их до центральных государственных органов, - отметил депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев. - Региону необходим новый крупный перинатальный центр, разрабатывается проектно-сметная документация, однако важно, насколько оперативно это будет реализовано. Приоритетом должно быть здоровье матерей и детей. Мы также посетили областную детскую больницу. Поскольку она единственная в регионе, стало очевидно, что городу необходима новая больница. По стандартам и с учетом масштабов Атырау такой объект необходимо построить. Этот вопрос для нас стоит очень остро.

#мажилис #заседание #Атырау #рождаемость

Популярное

Все
Молодые ученые на особом счету
Первым полуфиналистом плей-офф текущего сезона стал «Арлан»
«Кайрат» узнал соперника по Лиге чемпионов и лидирует в первенстве страны
Как на Масленой неделе…
Канат Шарлапаев освобожден от занимаемой должности
Достойный пример Каныбека Патсаева
Отцы и дети
1 марта в стране отмечают День благодарности
Ставка на профилактику
Важно помочь каждому
Знаменосец – значит победитель!
Спокойствие, только спокойствие
Представить масштабную картину прошлого
Здесь обитали... мамонты
Созидательная поступь ассамблеи
Неравнодушие и гражданская ответственность
Их призвание – служение обществу
Спасибо!
Предвестники весны
Уж замуж невтерпеж
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Только от жизни собачьей…
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Жумангарин приоткрыл завесу: какие налоговые нормы ушли в Мажилис
Крути педали!
Скоро на экраны выйдет продолжение культового фильма «Менің атым – Қожа»
Прививка налоговой культуры
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане

Читайте также

Школьников будут награждать деньгами за победы в международ…
Казахстанские детсады обяжут обучать малышей до поступления…
Родителей детей с инвалидностью освободят от отработки гран…
Казахстанские библиотеки смогут проводить культурные меропр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]