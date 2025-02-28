В приоритете - здоровье матери и ребенка

Депутаты Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию во главе с председателем Асхатом Аймагамбетовым и члены Общественной палаты провели совместное выездное заседание в Атырау, где обсудили вопросы сокращения материнской и младенческой смертности. Как проинформировал вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, ежегодно в Казахстане регистрируются около 360 тыс. беременных, рождаются около 370 тыс. детей. При этом отмечается снижение темпа рождаемости.

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- Министерством утвержден план действий по развитию службы охраны здоровья матери и ребенка на 2024-2030 годы, где за основу взяты национальные и международные стратегические документы. Перед нами стоят не только государственные, но и международные обязательства. В период с 2000 по 2020 годы, по данным ВОЗ, наблюдается тенденция к снижению материнской смертности. Снижение в стране за эти 20 лет составило 76%. В результате принятых системных мер - утверждения новых стандартов акушерско-гинекологической, медико-генетической помощи, проведения пренатального ультразвукового скрининга, актуализации клинических протоколов, внедрения инновационных технологий в акушерстве и ежедневного мониторинга - удалось стабилизировать ситуацию, - отметил Ержан Нурлыбаев.

Реализация запланированного позволила снизить показатель материнской смертности на 12% и добиться исторического минимума за годы независимости: в прошлом году было зарегистрировано 37 случаев (в 2023-м – 45). Эффективность перинатальной службы зависит от уровня кадров родовспомогательных организаций, а также от оптимального соотношения врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих помощь и уход матерям.

Несмотря на принимаемые системные меры, остается немало проблем. Это дефицит квалифицированных акушеров-гинекологов, реаниматологов, в целом низкая подготовка кадров. Повышение квалификации и обучение проводятся спикерами частных учебных центров и ассоциаций, которые не имеют практических навыков и опыта работы. Также есть проблемы с инфраструктурой, старые роддома не соответствуют международным требованиям.

По оценкам ООН более 11 млн детских смертей в мире можно предотвратить, увеличивая доступность вакцинации, улучшая здравоохранение, обеспечивая просвещение женщин по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья. В результате реализации различных госпрограмм в стране удалось добиться самого низкого показателя младенческой (7,05 на 1000 родившихся живыми) и неонатальной смертности (3,4 на 1000 родившихся живыми). При этом допущено 184 случая младенческой смертности на дому, что является следствием недостаточной работы по профилактике заболеваемости, динамическому наблюдению детей раннего возраста, неадекватной оценки и недостаточной интенсивной терапии на стационарном уровне.

114 тыс. казахстанских детей или 1% имеют инвалидность. К сожалению, ежегодно в республике регистрируются до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей. Малыши, особенно раннего возраста, имеют повышенный риск смертности не только от заболеваний, но и от внешних причин, и нуждаются в обеспечении безопасного окружения и в повышенном внимании со стороны взрослых и всего общества.

Мажилисмены и члены Общественной палаты также посетили ряд медучреждений региона.

- Главная цель нашего приезда - пообщаться со специалистами и узнать их пожелания. Мы здесь, чтобы выслушать актуальные проблемы и донести их до центральных государственных органов, - отметил депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев. - Региону необходим новый крупный перинатальный центр, разрабатывается проектно-сметная документация, однако важно, насколько оперативно это будет реализовано. Приоритетом должно быть здоровье матерей и детей. Мы также посетили областную детскую больницу. Поскольку она единственная в регионе, стало очевидно, что городу необходима новая больница. По стандартам и с учетом масштабов Атырау такой объект необходимо построить. Этот вопрос для нас стоит очень остро.