Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по Северо-Казахстанской области по результатам внеплановой проверки АЗС Qazaq Oil были установлены нарушения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

В ходе проверки были проведены контрольные замеры отпускаемого через ТРК топлива с использованием поверенного мерника М2р-20 (20л). Погрешность работы колонок при отпуске топлива в количестве 20 л должна быть в пределах +/- 80 мл.



По результатам замеров установлено превышение допустимой погрешности работы колонок. Наибольшее превышение по ТРК №1 оставило - 120 мл, т.е. на 40 мл больше предельно допустимой погрешности, по ТРК №4 составило -140 мл, т.е. на 60 мл больше предельно допустимой погрешности. Что является нарушением метрологических требований установленных к данным измерениям. Ответственность за нарушение обязательных метрологических требований к измерениям, средствам измерений, стандартным образцам, методикам выполнения измерений, установленных в перечнях измерений, относящихся к государственному регулированию, и нормативных правовых актах предусмотрена п.1. ч.1 ст. 419 КоАП РК.

По итогам проведенной проверки TOO «PetroRetail» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 179 600 тенге в рамках сокращенного административного производства. Выданное предприятию предписание исполнено в установленный срок. В частности, проведены соответствующие работы по настройке и внеочередной поверке топливораздаточных колонок.