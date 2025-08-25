Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан провело анализ состояния конкуренции на рынке услуг по предоставлению систем электронного документооборота. Основанием для анализа послужили жалобы, поступившие в Агентство на действия ТОО «Documentolog», являющегося поставщиком программного обеспечения электронного документооборота, сообщает Kazpravda.kz

Анализ показал, что ТОО препятствовало переписке между пользователями системы Documentolog и пользователями других систем таких как Work Space, Meta Doc и Somnium. При этом, несмотря на требование по недопущению принятия электронных документов (статья 24 Закона «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»), Товарищество продолжало блокировать корреспонденцию на протяжении трех лет.

Кроме того, Товарищество предусматривало возможность приема корреспонденции через собственный шлюз (Казахстанский центр обмена электронных данных) на платной основе. По итогам проведенного анализа ТОО «Documentolog» было признано субъектом рынка, занимающим доминирующее положение за период с 2021 по 2024 годы.

В адрес ТОО было направлено уведомление о наличии признаков злоупотребления доминирующим положением, однако субъект бизнеса не признал данный документ. В связи с этим в апреле 2025 года Департаментом АЗРК по городу Астана было начато расследование.

Решение о расследовании ТОО обжаловало в суде первой инстанции (СМАС по городу Астана).

«По итогам рассмотрения дела суд принял решение отказать в удовлетворении иска Товарищества о прекращении расследования. Со стороны уполномоченного органа в сфере цифровизации (Минцифры) также были приняты меры, и в адрес Товарищества был внесен акт об устранении нарушения. С учетом принятых мер, Товарищество прекратило практику недоставки документов, прием корреспонденции в систему Documentolog через указанный шлюз осуществляется беспрепятственно», – говорится в информации.

Вместе с тем, в текущем году Товарищество передало лицензии на программное обеспечение Documentolog на баланс министерства без исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, включая исходный код. Участники рынка выражают опасения, что переданные лицензии обеспечат сохранение за Товариществом доминирующего положения на данном рынке услуг и исключат поставку иных систем электронного документооборота.

При этом, учитывая, что в дальнейшем потребуются затраты на содержание программного обеспечения Documentolog, государство вынуждено будет ежегодно закупать услуги по его техническому обслуживанию (обновление, модификация программы, колл-центр по тех. поддержке и др.) именно у правообладателя – вышеназванного ТОО.

По результатам проведенного анализа и расследования АЗРК разработаны соответствующие рекомендации, которые будут направлены в уполномоченные государственные органы для принятия решений. Со стороны Агентства работа в данном направлении будет продолжена.

Напомним, ранее АЗРК начало расследование в отношении «Казахтелекома». В действиях нацкомпании выявили признаки установления монопольно высокой цены на услуги проводного интернета в 2024 году.