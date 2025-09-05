В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» в селах открываются пункты ДПФ

Общество
16

В селе Кына Аккольского района Акмолинской области в рамках программы МЧС «Ауыл құтқарушылары» для поддержки добровольных противопожарных формирований начал действовать пункт пожаротушения, который находится в ведении местных исполнительных органов, сообщили в МЧС.

Фото: МЧС

В церемонии открытия приняли участие представители Департамента по ЧС и районного акимата, местные жители.

Пожарный пункт будет обеспечивать безопасность трех населенных пунктов Карасайского сельского округа, в радиусе 20 километров, где проживают порядка тысячи человек. Это даст больше возможности для оперативного реагирования на возможные ЧС в отдаленных населенных пунктах. В свою очередь, Департаментом по чрезвычайным ситуациям для укомплектования пункта передана автоцистерна с полным пожарно-техническим вооружением.

В селе Шидерты Осакаровского района Карагандинской области открыт новый пункт пожаротушения. Новый объект будет обеспечивать противопожарную защиту села Шидерты и близлежащих крестьянских хозяйств. Пункт оснащён современной пожарной техникой, средствами связи и необходимым оборудованием для круглосуточного дежурства.

В Бельагачском сельском округе Бородулихинского района области Абай завершены работы по модернизации пункта пожаротушения.  По инициативе и при поддержке главы крестьянского хозяйства «Коммунальник» было выделено здание, соответствующее современным техническим требованиям. Внутри оборудованы помещения для дежурной службы и отдыха личного состава. Департамент по чрезвычайным ситуациям обеспечил пункт современной пожарной техникой и средствами связи, что позволит значительно повысить его эффективность.

В МЧС отметили, что работа по развитию сети пунктов пожаротушения будет продолжена. Особое внимание будет уделяться сотрудничеству с местными исполнительными органами и хозяйствующими субъектами для создания устойчивой системы противопожарной безопасности в регионах.

Создание подобных объектов в сельской местности имеет важное значение: они позволяют своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, предотвращать их последствия и обеспечивать безопасность жителей.

