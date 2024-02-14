В роддоме Алматы «заложили» бомбу

В Алматы 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения сообщила о бомбе в роддоме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антитеррористический центр

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Позвонив на пульт департамента ЧС, она сообщила, что в родильном доме №2 заложена бомба и через 12 минут будет произведен взрыв. На указанный адрес были незамедлительно направлены взрывотехническая группа, патрульные наряды, сотрудники ДЧС, АТЦ, ДКНБ по г.Алматы, служба неотложной медицинской помощи.

В результате осмотра здания и прилегающей территории взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и предметов, представляющих опасность не обнаружено.

– При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана уроженка Алматинской области, от которой исходил сильный запах спиртного. Правонарушительница не смогла пояснить, с какой целью сообщила о взрывном устройстве, но в ходе осмотра ее сотового телефона в списке звонков зафиксирован исходящий вызов в 18:54 в «Экстренную службу», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено досудебное производство по статье ст.273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».