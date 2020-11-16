В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавируса – Токаев

Президент
Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В ряде областей Казахстана выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению COVID-19, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

Президент указал на важность принятия системных мер по противодействию коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в некоторых регионах. При этом, как было особо отмечено в выступлении, максимально точный учет инфицированных – абсолютное требование в борьбе с вирусом.

"В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Речь идет о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное – очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны. Происходит недооценка текущей ситуации, принимаемые меры страдают половинчатостью, эпиднастороженность среди граждан снижается. Это уже аксиома, которая касается многих стран мира, где такая тенденция тоже наблюдается. Следует признать, что данная проблема приобрела хронический характер и в нашей системе здравоохранения", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил министерству здравоохранения совместно с бюро национальной статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской статистики.

Подробнее о том, что говорил Глава государства на совещании, можно прочитать здесь.

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
Стартовал прием документов на госстипендии в сфере культуры
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
От овощей до мобильной связи: как изменились цены за год в Казахстане
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахста…
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защит…
Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: …
Токаев поздравил президента и народ Хорватии с Днём государ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]