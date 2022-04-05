В ряде регионов выделенные на год деньги израсходовали за квартал – Абаев

В Правительстве рассмотрели вопрос развития массового спорта и формирования здорового образа жизни. О том, как развивается массовый спорт в Казахстане, доложил Даурен Абаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Министр культуры и спорта отметил, что ключевой целью в работе государственного аппарата служит увеличение охвата граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В рамках ее реализации министерством совместно с акиматами и другими заинтересованными госорганами принимаются следующие меры.

Первое. Проведен анализ потребности в спортивной инфраструктуре.

«Сегодня система региональных стандартов предписывает наличие 80 кв. м спортивного зала на 1 тыс. человек. Однако реальная ситуация в регионах не соответствует данному стандарту. Общая потребность в спортивных залах в населенных пунктах составляет свыше полутора миллионов кв м, фактическое наличие – 935 тыс. кв м. Таким образом дефицит спортивных площадей составляет 39% или 574 тыс. кв м», — сказал он.

Наибольший дефицит зафиксирован в Туркестанской и Алматинской областях, а также городах Нур-Султан и Шымкент. Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. Однако даже в этих регионах речь идет о дефиците инфраструктуры, пусть и не столь высоком. В целом по республике насчитывается более 42 тыс. спортивных сооружений, из них в сельских населенных пунктах – более 23 тыс. единиц.

Для решения проблемы дефицита спортивной инфраструктуры реализован проект по строительству 100 физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Спортивно-оздоровительные комплексы действительно улучшили ситуацию по доступности спортивных объектов.Однако мы должны признать, что это дорогостоящие проекты, требующие больших средств на хозяйственное обеспечение. Некоторые из них построены в малоперспективных населенных пунктах, откуда идет отток жителей. В связи с этим некоторые комплексы работают не на полную мощность. Сами сооружения включают в себя площади нецелевого назначения — это атриумы, огромные коридорные пространства. Мы предлагаем изменить подходы», — сказал Даурен Абаев.

Одним из предлагаемых решений является строительство быстровозводимых и малозатратных спортивных модулей. Так, к примеру, акимат СКО уже начал применять такой опыт для обеспечения спортивной инфраструктурой сельских населенных пунктов. Это гораздо дешевле, функциональнее и быстрее.

Кроме того, в Правительство внесен специальный план развития спортивной инфраструктуры до 2025 года. В рамках документа планируется реализация 140 проектов. Из них 113 – строительство новых объектов, 21 – реконструкция действующих и 6 проектов по дооснащению.

Второе. Государственный спортивный заказ. Это один из важнейших инструментов улучшения социального самочувствия граждан.

С 1 мая 2021 года внедрен механизм подушевого финансирования спортивных секций. В результате более 217 тыс. детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет бесплатно посещают спортивные секции. Однако сам механизм нуждается в серьезной доработке.

«Если мы своевременно не решим этот вопрос, то существует риск дискредитации прямого поручения Президента страны, роста социального недовольства и напряженности. Прежде всего, катастрофически не хватает финансовых средств. В ряде регионов деньги, выделенные на целый год, были израсходованы за один квартал. Имеются большие вопросы к функционированию самого портала artsport.kz. Допускаются злоупотребления, как со стороны местных исполнительных органов, так и со стороны поставщиков услуг», — добавил Даурен Абаев.

В связи с этим в Минкультуры и спорта предлагают:

1) Необходимо увеличить сроки рассмотрения заявок поставщиков с 5 до 10 рабочих дней. В день сотрудникам акиматов поступает до 100 заявок: высокая загруженность сказывается на качестве их рассмотрения.

2) Предлагается рассмотреть возможность установления лимитов на одного поставщика по видам спорта, количеству занимающихся групп и количеству обучаемых детей, исходя из пропускной способности помещений и количества тренеров.

3) Важно закрепить полномочия оператора проводить контроль и мониторинг поставщиков по реализации спортивных заказов. Речь идет о контроле реального количества занимающихся, соответствия помещений, наличия инвентаря и экипировки детей, наполняемости групп и т.д.

4) Требуется тщательная доработка платформы artsport.edu.kz.

«Прежде всего, необходима ее интеграция с государственными базами данных. Также нужно провести тестирование портала на соответствие требованиям информационной безопасности КНБ. Имеющиеся пробелы в работе системы допускают финансирование мертвых душ, завышение цифр посещений, дублирование поставщиков и финансирования, зачисление детей в секции и кружки поставщиками собственноручно. Нередко один и тот же тренер встречается в разных заявках поставщиков. А одни и те же объекты проходят по творческому и по спортивному заказу. Установлены факты регистрации детей, являющихся учениками спортивных школ. По большому счету из-за таких провалов в работе портала страдают добросовестные поставщики и главные получатели услуг – дети», — пояснил глава МКС.

5) Еще один важный момент – это установление ежегодного лимита расходов местного бюджета на подушевое финансирования в размере 10% от общих затрат на спорт. При меньших затратах механизм будет работать максимум до полугода, а механизм подушевого финансирования, не принося реальной пользы, будет дискредитирован в глазах населения.

«Сотни тысяч детей получили возможность качественно проводить время. В ближайшие 10 лет мы увидим огромный результат. Совершенствование механизма – решаемая задача», — добавил он.

Третье. С 2021 года введен обязательный компонент национальных видов спорта на уроках физической культуры на всех уровнях образования. В настоящее время особой популярностью среди учеников пользуются такие виды спорта, как қазақ күресі, тоғызқұмалақ и асық ату. По итогам 2021 года прирост составил 57 тыс. человек. В целом национальными видами спорта по стране занимаются около 500 тыс. человек.

Четвертое. Совместно с Министерством образования и науки ежегодно проводятся спортивные лиги среди школьников и студентов. В соответствии с регламентом Лига проходит в четыре этапа.

Соревнования национальных школьных лиг проводятся по 10 видам спорта. Это баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, футзал, тогызкумалак, настольный теннис, баскетбол 3х3, асык ату-бес асык, легкоатлетический кросс. На данных соревнованиях принимают участие более 1,5 млн учащихся. Финальный этап пройдет с мая по июль текущего года. В текущем году пройдут очередные комплексные спортивные мероприятия как седьмые Народные игры и четвертые Юношеские сельские игры.

«Прежде всего это имеет колоссальный идеологический эффект. Они способствуют развитию социальному капиталу школьников, расширению контактов за пределами школы, поселка, района, развивают дисциплину, ответственность, укрепляют чувство единения и гордости за малую родину. Также это один из самых эффективных инструментов в рекрутинге талантливых спортсменов», — сказал Даурен Абаев.

Пятое. Все 3,5 тыс. опорных населенных пунктов будут обеспечены штатными инструкторами по спорту до 2025 года. По итогам 2021 года количество инструкторов в сельской местности выросло с 1232 до 3065 человек.

Шестое. Приняты меры по социальной поддержке работников отрасли.

С 2020 года ежегодно на 25% повышается заработная плата работников специализированных школ и колледжей. В 2023 году этот показатель составит 100%.

Введена доплата учителям физической культуры в размере 100% от базового должностного оклада за ведение внеурочных спортивных занятий. Данной мерой охвачены 26 тыс. учителей физической культуры по республике.