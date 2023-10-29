В секретариате ШОС приспущены флаги в знак траура по погибшим в Казахстане шахтерам

Международное сотрудничество
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

В Пекине в воскресенье утром 29 октября состоялась церемония спуска флагов государств-членов ШОС в память о погибших шахтерах в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazinform

Фото: Руслан Сулейменов

Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приспущены в воскресенье в штаб-квартире Организации в знак траура по погибшим шахтерам в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, созданной Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан.

В 2017 году статус государства-члена Организации был предоставлен Республике Индии и Исламской Республике Пакистан. В 2023 году Исламская Республика Иран официально вступила в ШОС.

Штаб-квартира ШОС находится в Пекине.

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