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Данный центр в настоящее время является одним из основных учреждений, оказывающих комплексную поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в городе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Сюда ежедневно приходят на прием около 50 человек. В центре по принципу «одного окна» оказывают услуги психолог, юрист, социальный работник, специалисты Центра занятости, сфер образования и здравоохранения, а также представители «Отбасы банка».

Центр, расположенный на площади пятьсот квадратных метров, включает зал для приема граждан, зал для проведения тренингов и семинаров, комнату для присмотра и игр с детьми, кабинет психолога, а также специальные помещения для матери и ребенка.