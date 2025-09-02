Студенту юридического факультета вынесли приговор за изнасилование двух несовершеннолетних
По данным следствия, он совершил преступления в 2022 году и январе 2025 года в отношении малолетних лиц в возрасте 12 и 13 лет, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда области Абай.
На момент первого эпизода обвиняемому было 18 лет. В суде студент не признал свою вину и просил оправдать его.
За изнасилование и насильственные действия в отношении малолетних лиц его приговорили к пожизненному заключению. Также он лишен права занимать педагогические и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Приговор не вступил в законную силу.