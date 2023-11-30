В шаге от разорения

Костанайские аграрии вынуж­денно завершили очередную сложную уборку, затянув ее чуть ли не до зимы. Битва за урожай продолжалась больше трех месяцев. Рекордный срок. Так долго уборочная страда в этих краях не длилась никогда. За это время пшеничные поля уже трижды уходили под снег, оттаивали и заливались дождями...

Нынешний сезон местные аграрии считают самым провальным, пожалуй, за всю историю региона. Похвастать особо нечем: ни валом, ни качеством зерна. А ведь перспективы были очень даже радужными: летом виды на урожай давали надежду соб­рать пусть и не рекордное, но, по крайней мере, куда более значительное по объему количество пшеницы, чем годом ранее.

– В этом году биологичес­кая урожайность достигала 20–22 центнеров с гектара, но в итоге по нашему хозяйству средняя урожайность составила 15–16 центнеров на круг, то есть как и в 2022-м, когда многие посевы пострадали от засухи. Проблема нынешнего сезона противоположна: из-за обильных дождей пшеница сильно вымокла, а когда подсыхала, осыпалась на корню. Потери оцениваются в пределах 10–20%, – отметил исполнительный директор ТОО «Энгельса» Олег Зедгинидзе.

То, что не видать в этом году ни богатого, ни качественного урожая, костанайские производители сельскохозяйственной продукции поняли еще в сентяб­ре, когда после затянувшихся почти на месяц проливных дож­дей пшеница начала прорас­тать на корню, что существенно ухудшило ее качественные показатели.

Тогда и встал вопрос о целе­сообразности продолжать жатву, ведь по всему выходило, что такое зерно пригодно разве что на корм скоту, а значит, затраты на его уборку и подработку могли на порядок превысить прибыль от продажи такой пшеницы. Однако, заручившись поддержкой Правительства, хлеборобы решили работать в поле до победного.

И хотя темпы уборочных работ в последние недели существенно снизились опять-таки из-за погодных условий, почти до конца ноября комбайны медленно, но все же «плавали» по костанайской ниве. Но, несмотря на все усилия, убрать весь хлеб так и не удалось. На 100% жатва завершилась только в Джангельдинском районе, да и то потому, что там самый скромный пшеничный клин.

– По данным районных сельскохозяйственных отделов, зерновые культуры убраны с площади 4,2 миллиона гектаров, что составляет 98% от уборочной площади, – сообщил заместитель руководителя областного сельхозуправления Дмитрий Евстафьев.

Но это официальная статистика. В реальности, по утверждению самих хлеборобов, неубранных пшеничных полей как минимум в десять раз больше. «Спасти» это зерно уже не удастся ни в этом году, ни даже в следующем.

– В моем хозяйстве под снег ушло 350 гектаров пшеницы из 4 200 гектаров, то есть почти 10%. Весной мы просто перепашем это поле и все. Убирать нет смысла такое зерно – только замучаешь технику и механизаторов. К тому же не возьмешь ни качество, ни количество. Представляете, что станет с пшеницей, которая всю осень мокла под дождем, прорастала, да еще и всю зиму под снегом простояла? Весной с таких полей урожайность выйдет максимум три-четыре центнера с гектара, – пояснил руководитель ИП «КХ Иван» Виталий Белого.

В этом сезоне не сработал и принцип диверсификации посевных площадей. Серьезно пострадали хозяйства, выращивающие масличные культуры. На сегодняшний день убрано только около 40% площади. Крестьяне говорят, что шансы есть разве что у подсолнечника, да и тот уже выходит с повышенным уровнем кислотности.

На грани разорения

Традиционно после окончания уборочных работ сельскохозяйственные товаропроизводители приступают к исполнению обязательств перед финансовыми институтами. Но пока и в этом направлении дела продвигаются туго. «Продкорпорация» даже устроила каникулы длиною в месяц и по форвардному закупу, и по товарным кредитам, однако особой роли это не сыграло.

– Изначально сдать зерно по договорам форвардного закупа и выплатить товарные кредиты хлеборобы должны были до 1 ноября. Но учитывая сложность ситуации, Продовольственная контрактная корпорация пошла навстречу сельчанам и продлила срок исполнения обязательств до 1 декабря. Весной костанайским аграриям было выдано 300 тысяч тонн зерна в качестве товарного кредита и законтрактовано чуть больше 100 тысяч тонн по форвардному закупу на сумму 7,2 миллиарда тенге. На сегодня по обеим программам возврат составляет 11%. Мы ожидаем, что порядка 40% займов будут пролонгированы. Кстати, за продление сроков выплаты по обязательствам в этом году комиссия сокращена вдвое – с 6 до 3% от суммы кредита, как это было в 2021 году для трех наших южных районов, сильно пострадавших от засухи. Также аграриям представлена возможность рассчитаться по форвардному закупу не товарным зерном, а деньгами. При этом штрафные санкции, которые обычно составляли 20%, отменены, – рассказал и. о. руководителя КФ АО «Продкорпорация» Алмат Шаяхметов.

Впрочем, несмотря на некоторые послабления, костанайские фермеры считают условия, предъявленные «Продкорпорацией», довольно жесткими для нынешнего года. Беда в том, что госкомпания принимает пшеницу только третьего и четвертого класса, а его в этом сезоне практически не уродилось. Рассчитаться деньгами тоже пока не представляется возможным: за зерно пятого класса и неклассную пшеницу, которой нынче завалены склады и элеваторы, дают совсем копейки.

– Мне звонили на днях и предлагали за тонну неклассной пшеницы 42 тысячи тенге. Но послушайте, сегодня отруби стоят 45 тысяч тенге. Как я могу продать за такую цену зерно, когда его себестоимость обошлась в 80–100 тысяч тенге, учитывая дополнительные затраты на сушку и подработку? У меня в текущем году порядка 60% неклассного зерна. Сейчас оно лежит на складе, будем ждать весны. Может, к тому времени цены на него поднимутся, – выразил надежду директор ТОО «Зуевка», председатель совета Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской области Александр Бородин. – Мы неоднократно писали письма в Министерство сельского хозяйства, просили выделить деньги «Продкорпорации», чтобы она смогла закупить неклассное зерно хотя бы по 70 тысяч тенге за тонну.

Ведь у «Продкорпорации» совершенно другие возможности, чем у фермеров. В конце концов, она может наше неклассное зерно отправить на юг Казахстана, где регионы испытывают дефицит кормов из-за засухи этого года. Хотя бы процентов 30 от имеющегося у нас объема закупили бы – это была бы большая поддержка. Аграрии могли бы хоть частично компенсировать свои затраты – уплатить налоги, рассчитаться с долгами, выплатить своим работникам заработную плату... Но сказали, закупят всего 350 тысяч тонн. А что это даст? Этой квоты даже на один район не хватит. А у нас их 16!

Грядущую весну костанайские хлеборобы уже ожидают с тревогой. Если неклассную пшеницу так и не удастся продать по оптимальным ценам, соответственно, не удастся рассчитаться с долгами. Конечно же, финансовые институты могут выдать новые займы на посевную, но только при наличии дополнительных залогов, ведь те, что были предоставлены прошлой весной, и так в обременении.

Учитывая всю критичность ситуации, большинству это вряд ли по силам. Так что, похоже, многие хозяйства, особенно мелкие, ждет неминуемое разорение.