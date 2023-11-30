В шаге от разорения Экономика 30 ноября 2023 г. 6:30 59 Валентина Мелехова Костанайские хлеборобы не могут рассчитаться с кредитами, равно как и продать неклассное зерно, собранное в нынешнем году в огромных количествах. фото из архива "КП" Костанайские аграрии вынужденно завершили очередную сложную уборку, затянув ее чуть ли не до зимы. Битва за урожай продолжалась больше трех месяцев. Рекордный срок. Так долго уборочная страда в этих краях не длилась никогда. За это время пшеничные поля уже трижды уходили под снег, оттаивали и заливались дождями... Нынешний сезон местные аграрии считают самым провальным, пожалуй, за всю историю региона. Похвастать особо нечем: ни валом, ни качеством зерна. А ведь перспективы были очень даже радужными: летом виды на урожай давали надежду собрать пусть и не рекордное, но, по крайней мере, куда более значительное по объему количество пшеницы, чем годом ранее. – В этом году биологическая урожайность достигала 20–22 центнеров с гектара, но в итоге по нашему хозяйству средняя урожайность составила 15–16 центнеров на круг, то есть как и в 2022-м, когда многие посевы пострадали от засухи. Проблема нынешнего сезона противоположна: из-за обильных дождей пшеница сильно вымокла, а когда подсыхала, осыпалась на корню. Потери оцениваются в пределах 10–20%, – отметил исполнительный директор ТОО «Энгельса» Олег Зедгинидзе. То, что не видать в этом году ни богатого, ни качественного урожая, костанайские производители сельскохозяйственной продукции поняли еще в сентябре, когда после затянувшихся почти на месяц проливных дождей пшеница начала прорастать на корню, что существенно ухудшило ее качественные показатели. Тогда и встал вопрос о целесообразности продолжать жатву, ведь по всему выходило, что такое зерно пригодно разве что на корм скоту, а значит, затраты на его уборку и подработку могли на порядок превысить прибыль от продажи такой пшеницы. Однако, заручившись поддержкой Правительства, хлеборобы решили работать в поле до победного. И хотя темпы уборочных работ в последние недели существенно снизились опять-таки из-за погодных условий, почти до конца ноября комбайны медленно, но все же «плавали» по костанайской ниве. Но, несмотря на все усилия, убрать весь хлеб так и не удалось. На 100% жатва завершилась только в Джангельдинском районе, да и то потому, что там самый скромный пшеничный клин. – По данным районных сельскохозяйственных отделов, зерновые культуры убраны с площади 4,2 миллиона гектаров, что составляет 98% от уборочной площади, – сообщил заместитель руководителя областного сельхозуправления Дмитрий Евстафьев. Но это официальная статистика. В реальности, по утверждению самих хлеборобов, неубранных пшеничных полей как минимум в десять раз больше. «Спасти» это зерно уже не удастся ни в этом году, ни даже в следующем. – В моем хозяйстве под снег ушло 350 гектаров пшеницы из 4 200 гектаров, то есть почти 10%. Весной мы просто перепашем это поле и все. Убирать нет смысла такое зерно – только замучаешь технику и механизаторов. К тому же не возьмешь ни качество, ни количество. Представляете, что станет с пшеницей, которая всю осень мокла под дождем, прорастала, да еще и всю зиму под снегом простояла? Весной с таких полей урожайность выйдет максимум три-четыре центнера с гектара, – пояснил руководитель ИП «КХ Иван» Виталий Белого. В этом сезоне не сработал и принцип диверсификации посевных площадей. Серьезно пострадали хозяйства, выращивающие масличные культуры. На сегодняшний день убрано только около 40% площади. Крестьяне говорят, что шансы есть разве что у подсолнечника, да и тот уже выходит с повышенным уровнем кислотности. На грани разорения Традиционно после окончания уборочных работ сельскохозяйственные товаропроизводители приступают к исполнению обязательств перед финансовыми институтами. Но пока и в этом направлении дела продвигаются туго. «Продкорпорация» даже устроила каникулы длиною в месяц и по форвардному закупу, и по товарным кредитам, однако особой роли это не сыграло. – Изначально сдать зерно по договорам форвардного закупа и выплатить товарные кредиты хлеборобы должны были до 1 ноября. Но учитывая сложность ситуации, Продовольственная контрактная корпорация пошла навстречу сельчанам и продлила срок исполнения обязательств до 1 декабря. Весной костанайским аграриям было выдано 300 тысяч тонн зерна в качестве товарного кредита и законтрактовано чуть больше 100 тысяч тонн по форвардному закупу на сумму 7,2 миллиарда тенге. На сегодня по обеим программам возврат составляет 11%. Мы ожидаем, что порядка 40% займов будут пролонгированы. Кстати, за продление сроков выплаты по обязательствам в этом году комиссия сокращена вдвое – с 6 до 3% от суммы кредита, как это было в 2021 году для трех наших южных районов, сильно пострадавших от засухи. Также аграриям представлена возможность рассчитаться по форвардному закупу не товарным зерном, а деньгами. При этом штрафные санкции, которые обычно составляли 20%, отменены, – рассказал и. о. руководителя КФ АО «Продкорпорация» Алмат Шаяхметов. Впрочем, несмотря на некоторые послабления, костанайские фермеры считают условия, предъявленные «Продкорпорацией», довольно жесткими для нынешнего года. Беда в том, что госкомпания принимает пшеницу только третьего и четвертого класса, а его в этом сезоне практически не уродилось. Рассчитаться деньгами тоже пока не представляется возможным: за зерно пятого класса и неклассную пшеницу, которой нынче завалены склады и элеваторы, дают совсем копейки. – Мне звонили на днях и предлагали за тонну неклассной пшеницы 42 тысячи тенге. Но послушайте, сегодня отруби стоят 45 тысяч тенге. Как я могу продать за такую цену зерно, когда его себестоимость обошлась в 80–100 тысяч тенге, учитывая дополнительные затраты на сушку и подработку? У меня в текущем году порядка 60% неклассного зерна. Сейчас оно лежит на складе, будем ждать весны. Может, к тому времени цены на него поднимутся, – выразил надежду директор ТОО «Зуевка», председатель совета Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской области Александр Бородин. – Мы неоднократно писали письма в Министерство сельского хозяйства, просили выделить деньги «Продкорпорации», чтобы она смогла закупить неклассное зерно хотя бы по 70 тысяч тенге за тонну. Ведь у «Продкорпорации» совершенно другие возможности, чем у фермеров. В конце концов, она может наше неклассное зерно отправить на юг Казахстана, где регионы испытывают дефицит кормов из-за засухи этого года. Хотя бы процентов 30 от имеющегося у нас объема закупили бы – это была бы большая поддержка. Аграрии могли бы хоть частично компенсировать свои затраты – уплатить налоги, рассчитаться с долгами, выплатить своим работникам заработную плату... Но сказали, закупят всего 350 тысяч тонн. А что это даст? Этой квоты даже на один район не хватит. А у нас их 16! Грядущую весну костанайские хлеборобы уже ожидают с тревогой. Если неклассную пшеницу так и не удастся продать по оптимальным ценам, соответственно, не удастся рассчитаться с долгами. Конечно же, финансовые институты могут выдать новые займы на посевную, но только при наличии дополнительных залогов, ведь те, что были предоставлены прошлой весной, и так в обременении. Учитывая всю критичность ситуации, большинству это вряд ли по силам. Так что, похоже, многие хозяйства, особенно мелкие, ждет неминуемое разорение. #кредиты #сбыт #пшеница #зерно #урожай 2023