В шестой раз самой счастливой страной мира признали Финляндию

Всемирный доклад о счастье в шестой раз назвал Финляндию самой счастливой страной мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Финляндия в шестой раз признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания, на третьем - Исландия, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.

"Финляндия остается на первом месте уже шестой год подряд. Литва - единственная новая страна в первой двадцатке, поднявшаяся более чем на 30 позиций с 2017 года. Раздираемые войной Афганистан и Ливан остаются двумя самыми несчастливыми странами в исследовании, где средняя оценка жизни более чем на пять пунктов ниже, чем в десяти самых счастливых странах", - говорится в докладе.

Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году.

Исследование "Всемирного доклада о счастье" использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ, чтобы ориентировать политику на достижение счастья, уточняют авторы доклада. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.