В школах введут уроки «Закон и Порядок»
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С нового учебного года в трех колледжах и десяти школах Талгарского района Алматинской области запустят проект, направленный на формирование правовой культуры среди подрастающего поколения. Занятия охватят свыше 7,5 тыс. учащихся старших классов. Об этом шла речь на совещании в Конаеве с участием помощника Президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям Армана Кырыкбаева, представителей правоохранительных органов, управления образования и педагогического актива области.