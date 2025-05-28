В школах введут уроки «Закон и Порядок»

Общество
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

С нового учебного года в трех колледжах и десяти школах Талгарского района Алматинской области запустят проект, направленный на формирование правовой культуры среди подрастающего поколения. Занятия охватят свыше 7,5 тыс. учащихся старших классов. Об этом шла речь на совещании в Конаеве с участием помощника Президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям Армана Кырыкбаева, представителей правоохранительных органов, управления образования и педагогического актива области.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Напомним, в Послании Главы государства отмечено: «В нашем обществе должны царить закон и порядок. Это базовое условие обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопас­ности. Только так мы создадим Справедливый, Чистый и Безо­пасный Казахстан». Поручив обеспечить верховенство закона, Президент подчеркнул, что полноценное удовлетворение запросов общества на такие базовые категории, как справедливость и безопасность, является надежным показателем эффективности государства.

При этом формирование соответствующей культуры должно начинаться с детского возраста. Именно на это нацелена инициатива по введению уроков правовой грамотности в средних учебных заведениях и колледжах.

Как отмечалось в ходе встречи, пилотный проект разработан Министерством просвещения совместно с Генеральной прокуратурой. Он направлен на формирование у молодежи четкого понимания таких ключевых понятий, как верховенство закона, общественная ответственность и честное служение Родине.

Особое внимание будет уделено вопросам профилактики правонарушений, противодейст­вия буллингу, продвижению принципов взаимоуважения, социальной солидарности и укреплению гуманистических ценностей.

Ведущую роль в преподавании учебных курсов сыграют наставники – бывшие сотрудники правоохранительных органов с безупречной репутацией и большим профессиональным опытом. Генеральной прокуратурой уже сформирован пул из 26 специалистов, каждый из которых выступает примером служения обществу и государству.

Как отметил Арман Кырыкбаев, воспитание честного и ответственного гражданина – стратегическая задача всей государственной политики.

– Закон – основа любого государства, – подчеркнул помощник Президента. – Лишь там, где царит уважение к закону, будут справедливость, безопас­ность и развитие. Именно поэтому наш долг – с ранних лет воспитывать в подрастающем поколении сознательное отношение к закону и правопорядку. Новый учебный курс как раз и рассчитан на продвижение данных ценностей. Если пилотная реализация проекта окажется успешной, его тиражируют на другие регионы страны.

По итогам совещания Арман Кырыкбаев дал конкретные поручения руководителям профильных государственных органов, призвав обеспечить высокое качество реализации проекта на всех этапах.

#Образование #школа

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