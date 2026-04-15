В Шымкенте успешно провели сложную операцию при редком заболевании мозга

Здравоохранение
Врачи городской больницы №2 предотвратили риск инсульта и инвалидности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте 41-летней женщине с редким заболеванием мойя-мойя успешно проведена сложная нейрохирургическая операция, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Врачи городской больницы №2 предотвратили риск инсульта и инвалидности, сохранив пациентке жизнь. Высокотехнологичная медицинская помощь стоимостью около 3 миллионов тенге была оказана в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

Пациентка обратилась в больницу с жалобами на головную боль, слабость и онемение в конечностях, а также общее недомогание. В ходе обследования было выявлено закупоривание средней мозговой артерии, после чего было принято решение о срочном оперативном вмешательстве.

Сложную операцию провёл высококвалифицированный нейрохирург Еркин Медетов. В течение трёх часов врачи создали обходной путь кровоснабжения мозга и восстановили функцию заблокированного сосуда. Такой метод позволяет предотвратить инсульт и способствует возвращению пациента к нормальной жизни.

По словам специалистов, болезнь мойя-мойя — это это редкое, прогрессирующее цереброваскулярное заболевание, характеризующееся сужением или полной закупоркой внутренних сонных артерий головного мозга. В результате нарушается кровообращение, что значительно повышает риск инсульта. В Шымкенте ежегодно диагностируется всего 2–3 таких случая. Точная причина заболевания неизвестна, однако оно чаще встречается среди жителей стран Азии.

В настоящее время в нейрохирургическом отделении городской больницы №2 Шымкента подобные высокотехнологичные операции проводятся на регулярной основе. Медицинские услуги, ранее доступные только за рубежом, теперь оказываются на местном уровне, обеспечивая населению качественную и доступную помощь. Только за прошлый год здесь было успешно выполнено около 500 операций.

#Шымкент #операция #врачи #мозг

