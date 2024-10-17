В Шымкенте задержаны члены молодежных ОПГ

В общей сложности за пос­ледние дни в органы внут­ренних дел доставлено 35 членов двух молодежных банд, подозреваемых в причастности к вымогательству.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По версии полицейских, они обещали покровительство предпринимателям, владеющим увеселительными заведениями. Естественно, не за просто так. Взамен требовали оплату, сумма которой доходила до 3 млн тенге.

Отказаться от навязываемой услуги, если бы кто и захотел, было сложно, а то и вовсе невозможно. Бандиты тут же применяли методы морального и физического воздействия.

Представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куан­дык Алпыс, комментируя задержание лидеров и членов молодежных организованных преступных группировок, отметил, что с начала года в городе в ходе пресечения деятельности криминальных групп проведено более сотни обысковых мероприятий.

В итоге изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе один автомат Калашникова, 15 обрезов, 11 пистолетов, два винчестера и более тысячи боеприпасов.