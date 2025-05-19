Весна — время больших надежд и кропотливой работы для аграриев Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат СКО

В Акжарском районе, как и по всему региону, стартовала посевная кампания — ключевой этап сельскохозяйственного года, от которого во многом зависит продовольственная безопасность страны. Несмотря на прохладную погоду, сельхозпроизводители уже вовсю трудятся в полях, уверенно входя в ритм весенне-полевых работ.

План ярового сева по району в 2025 году составляет 284,3 тыс. гектаров. Из них 229,9 тыс. га отведены под зерновые культуры, 47,7 тыс. га — под масличные, 6,4 тыс. га — под кормовые, а на 0,3 тыс. га будут выращиваться картофель и овощи.

Ключевым агроприёмом на первом этапе стало закрытие влаги — этот приём уже проведён на 237,1 тыс. га. Он позволяет сохранить влагу после таяния снега и создать оптимальные условия для прорастания семян.

Не отстаёт и борьба с сорняками: механическая обработка прошла на 81 тыс. га, химическая — на 8,1 тыс. га.

Одними из первых начали сев хозяйства ТОО «Талшык Астык Агро», ТОО «Колос Агро СК», ФХ «Бекет», КХ «Буланбай», КХ «Гоцак» и другие. По оперативным данным, зерновыми засеяно уже 6,1 тыс. га (2,7% от плана), масличными — 2,9 тыс. га (6,1%).

В целом по области, как сообщил аким СКО Гауез Нурмухамбетов на заседании Правительства, посевные площади в 2025 году составят 4,4 млн гектаров. Из них 3,3 млн га займут зерновые, 760 тыс. га — масличные (на 85 тыс. га больше в рамках диверсификации), 392 тыс. га — кормовые, 6,5 тыс. га — картофель и 1,3 тыс. га — овощи.