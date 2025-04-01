В СКО необоснованно завышали тарифы на вывоз отходов

Экология,Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Нарушались права свыше 5 тысяч жителей многоэтажек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила факты завышения тарифов для населения на сбор, транспортировку и захоронение твердых бытовых отходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Так, должностными лицами района М.Жумабаева, Мамлютского, Есильского, Тайыншинского, Тимирязевского районов в нарушение требований Экологического кодекса при разработке тарифов необоснованно была включена стоимость по сортировке отходов.

Например, коммунальным предприятием района М.Жумабаева с жителей многоквартирных жилых домов взымалась плата за вывоз твердых бытовых отходов в размере 319 тенге, из которых 51 тенге - за сортировку мусора.

По акту специализированного природоохранного прокурора виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, решением маслихатов в тарифы внесены соответствующие изменения.

В итоге снижены тарифы в Мамлютском, Есильском, Тайыншинском, Тимирязевском районе М.Жумабаева в среднем на 31 тенге.

Принятыми мерами надзора защищены права свыше 5 тысяч жителей многоэтажных домов, излишне начисленные средства будут возмещены путем индексации последующих платежей.

#прокуратура #нарушение #тариф #отходы

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