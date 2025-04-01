Нарушались права свыше 5 тысяч жителей многоэтажек
Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила факты завышения тарифов для населения на сбор, транспортировку и захоронение твердых бытовых отходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
Так, должностными лицами района М.Жумабаева, Мамлютского, Есильского, Тайыншинского, Тимирязевского районов в нарушение требований Экологического кодекса при разработке тарифов необоснованно была включена стоимость по сортировке отходов.
Например, коммунальным предприятием района М.Жумабаева с жителей многоквартирных жилых домов взымалась плата за вывоз твердых бытовых отходов в размере 319 тенге, из которых 51 тенге - за сортировку мусора.
По акту специализированного природоохранного прокурора виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, решением маслихатов в тарифы внесены соответствующие изменения.
В итоге снижены тарифы в Мамлютском, Есильском, Тайыншинском, Тимирязевском районе М.Жумабаева в среднем на 31 тенге.
Принятыми мерами надзора защищены права свыше 5 тысяч жителей многоэтажных домов, излишне начисленные средства будут возмещены путем индексации последующих платежей.