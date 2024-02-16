В СКО неравнодушные жители помогли гражданам Турции

В трудную ситуацию на дороге попали двое граждан Турции на территории района им. Г.Мусрепова СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Загрузившись чечевицей в селе Возвышенке, они отправились в путь поздним вечером. При выезде с грейдера на автодорогу местного значения Чернозубовка — Рузаевка один из них, 48-летний водитель, шедший впереди на большегрузе Renault, не рассчитал поворот. Задние колеса сошли в кювет. Вторая фура оказалась заблокирована на грейдере.

Полиции о них сообщили местные жители. На место происшествия выехал участковый инспектор полиции Максат Кикбаев. Общаясь на смеси казахских, турецких и русских слов, он выяснил обстоятельства и предложил иностранцам ночевать в гостинице. Однако, несмотря на 30-градусный мороз, те приняли решение оставаться в машинах.



Максат Кикбаев остался на ночь в служебной машине с включенными проблесковыми маячками — как ради охраны груза, так и ради недопущения ДТП из-за частично перекрытой дороги. Также он обратился в местное ТОО “Тукым”. Наутро хозяйство предоставило тягач К-700, который вернул на трассу фуру с 12-тонным грузом.

Граждане Турции тепло поблагодарили казахстанских полицейских и не оставшихся безучастными местных жителей, после чего продолжили путь.



