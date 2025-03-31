В СКО осудили чиновников и предпринимателя за взятку в 10 млн тенге

Коррупция,Суд
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Венера Баталова
корреспондент

При наличии неопровержимых доказательств, подсудимые свою вину не признали и в содеянном не раскаялись

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судебным актом установлено, что заместитель акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области и руководитель отдела ЖКХ за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог получили от местного предпринимателя взятку в размере 10 000 000 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Тем не менее, государственное обвинение бесспорно доказало факт получения и дачи взятки.

Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3,5 лет до 7,5 лет, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, добавили в ГП РК.

#предприниматель #приговор #акимат #взятка

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