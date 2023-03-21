В соответствии с законодательством

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Елена Иванова

В преддверии выборов депутатов Мажилиса и маслихатов члены ЦИК РК провели серию встреч с делегациями иностранных и международных наблюдателей.

Прошли встречи с делегация­ми Шанхайской организации сот­рудничества, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Организации тюркских государств, Союза РФ и Беларуси, Парламентской ассамблеи Средиземноморья, а также ТюркПА.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров ознакомил наблюдателей с ходом подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, рассказал об итогах регистрации кандидатов, обращая особое внимание на то, что все процедуры проводились на принципах гласности и открытости в соответствии с конституционными нормами. Избирательными комиссиями принимались необходимые меры для реализации конституционных прав граждан.

На встрече Нурлана Абдирова с главой Миссии наблюдателей от СНГ Леонидом Анфимовым было отмечено, что в Казахстане присутствию миссий международных организаций по наблюдению за выборами придается большое значение, поскольку их деятельность играет важную роль в защите честности и обеспечении прозрачности выборов.

Председатели ЦИК Молдовы Анжелика Караман (на снимке) и Азербайджана Мазахир Панахов во время встреч в ЦИК проявили большой интерес к ходу реа­лизации новшеств выборного законодательст­ва и дали высокую оценку работе, проводимой в регионах.

Большинство делегаций участвовали в наблюдении за электоральными процессами в нашей стране не впервые. Все они отметили высокий организационный уровень нынешних выборов.

Отмечалось, что нынешняя законодательная база позволяет успешно проводить политические реформы, направленные на демократизацию общественных процессов. Совершенствование выборного законодательства вносит вклад в формирование новой политической модели, соответствующей запросам и интересам граждан. Также новые нормы способствуют укреп­лению доверия граждан к государственным и политическим институтам.

Отдельно было обращено внимание на высокую вовлеченность молодежи и волонтеров в избирательный процесс и на то, что казахстанская практика в этом вопросе может стать хорошим примером для других стран.

Было отмечено хорошее техническое оснащение избирательных участков, создание необходимых условий для голосования, в том числе для граждан с особыми потребностями.

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