В США готовы рассекретить документы об убийстве Кеннеди

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Файлы, которые будут обнародованы сегодня, содержат порядка 80 тыс. страниц 

Фото: dw.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 18 марта, будут обнародованы документы об убийстве бывшего американского лидера Джона Ф. Кеннеди, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями», - сказал Трамп журналистам.

По его словам, документы не будут отредактированы, речь идет о «порядка 80 тыс. страниц».

Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но как Трамп, так и возглавлявший США в 2021-2025 годах Джо Байден предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. В конце января Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства Кеннеди.

Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.

 

#США #убийство #документы #Трамп #Кеннеди

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