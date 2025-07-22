В США опубликовали засекреченные материалы об убийстве активиста

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Нацразведка США рассекретила тысячи документов об убийстве Мартина Лютера Кинга, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Американские власти опубликовали около 230 тысяч страниц из документов, касающихся убийства активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, включая ранее засекреченные материалы, заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.

«Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала более 230 000 страниц документов, связанных с убийством доктора Мартина Лютера Кинга-младшего (Мартина Лютера Кинга), в соответствии с указом президента Дональда Трампа», - говорится в заявлении ее ведомства.

Документы содержат подробную информацию о расследовании ФБР убийства Мартина Лютера Кинга, включая потенциальные версии и внутренние служебные записки ФБР. Однако специалисты по биографии Кинга уже отмечают, что в документах нет почти никакой новой информации. Более того, материалы слежки ФБР за Кингом пока остаются засекреченными до 2027 года, так как суд ранее отказал минюсту США в публикации этой части документов ранее положенного срока.

Кинг в 1964 году был удостоен Нобелевской премии мира за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовой дискриминации в США. Он считается одним из самых влиятельных и уважаемых мыслителей в истории США. Активист был застрелен сбежавшим из тюрьмы преступником Джеймсом Эрлом Рэйем в 1968 году.

Ранее администрацией Трампа были опубликованы рассекреченные документы об убийстве президента США Джона Ф. Кеннеди и его брата-политика Роберта.

#США #документы #Трамп #МартинЛютерКинг

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