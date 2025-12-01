В США задержали более 8,5 тыс. рейсов из-за непогоды

Айман Аманжолова
корреспондент

Снежный шторм обрушился на Колорадо и северо-запад США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как ранее сообщали американские СМИ, в субботу на северо-западе страны объявили штормовое предупреждение. В итоге, более 1,4 тысячи внутренних и международных рейсов по всей стране были отменены.

Согласно данным сервиса по отслеживанию полетов в режиме реального времени FlightAware, сегодня общее количество задержек на территории, при въезде и выезде из страны составляет 8 558, при этом в Америке отменили 686 рейсов из 1 072 по всему миру.

Международный аэропорт О'Хара (ORD), расположенный в северо-западной части Чикаго, штат Иллинойс, столкнулся с наибольшими трудностями: там уже отменили 121 рейс, следует из данных сервиса.

