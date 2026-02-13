В ночь на субботу в США может начаться третий по счету шатдаун второй администрации президента Дональда Трампа, затрагивающий Министерство внутренней безопасности (МВБ) после провала голосования по бюджету ведомства в сенате, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В четверг сенаторы провалили процедурное голосование по бюджету МВБ — 52 "за" при требуемых 60, что не дало перейти к голосованию по сути законопроекта и приблизило частичный шатдаун.

Если финансирование МВБ не будет продлено, то частично остановят работу TSA (служба транспортной безопасности), FEMA (агентство по чрезвычайным ситуациям), Береговая охрана. Сотрудники этих ведомств могут остаться без зарплаты или быть отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Бюджет МВБ стал главной причиной разногласий в сенате и спровоцировал частичный шатдаун две недели назад, так как часть сенатских демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы США (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в штате Миннесота.

Бюджет остальных федеральных ведомств был утвержден конгрессом и подписан Трампом до конца финансового года 30 сентября, поэтому их работа продолжится без перебоев, даже в случае частичного шатдауна в субботу.

В то же время ICE и Таможенная и пограничная служба (CBP) могут использовать дополнительное финансирование по налоговой реформе Трампа прошлого года (One Big Beautiful Bill), чтобы продолжить работу и выплачивать зарплаты сотрудникам.

В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января этого года. Второй шатдаун был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.