В стабильном коллективе

Отдел ЦОН Зеленовского района РГП «Центр обслуживания населения», располагающийся в райцентре – селе Переметное, начал свою работу в сентябре 2007 года одним из первых в Западно-Казахстанской области. Под это новое учреждение было капитально отремонтировано двухэтажное здание бывшего универмага.

Вскоре был открыт и сектор районного отдела ЦОН и в селе Дарьинское, чтобы жители Приуральной части района не тратили время на поездку в райцентр. В 1997 году в результате оптимизации Приуральный район вошел в состав Зеленовского, и в объединенном районе стало 24 сельских округа с населением более чем 55 тыс. человек.

Большое количество населения предполагает и большое количество услуг, и большие нагрузки на инспекторов. Но небольшой коллектив под руководством опытного директора Нурболата Кожекенова успешно справляется с возложенными на них обязанностями. Дело в том, что здесь работают в основном кадры, которые были приняты в самом начале. За 7 лет они стали высококвалифицированными инспекторами, знающими свою работу от и до, могут проконсультировать, оказать помощь по любому вопросу. Это Алия Жукина, Динара Аксакова, Мария Доля, Севда Муханбетжанова, Татьяна Масеева, Анастасия Уркенова. Лишь Зарина Иргусаева считается новенькой, но под опекой маститых коллег и она быстро вошла в курс дела и старается не отставать от них.

Сегодня через отдел ЦОН физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» оказываются 172 услуги, из которых 151 является альтернативной, когда документы по желанию клиента сдаются в госорганы либо напрямую в ЦОН, и 21 услуга – безальтернативная, то есть производится только в ЦОНе. Ежегодно внедряются новые виды услуг населению. Только за прош­лый год их добавилось 35. В данное время, по словам директора Н. Кожекенова, в пилотном режиме находятся еще 19 новых, очень важных для людей.

– Еще по линии Министерства труда и социальной защиты добавятся порядка 7 услуг. Населением такие изменения только приветствуются. Услуги оказываются в стандартные сроки, но есть, как и во всех ЦОНах, за дополнительную плату – ускоренный вариант исполнения заявок. С 2007 года выдаем справки по пенсионным отчислениям и другие документы по ЗАГСу, – говорит он.

По итогам 2013 года районный отдел ЦОН занял второе место в области среди родственных предприятий.

– Конечно, мы будем стараться, чтобы в следующем году стать победителями, – говорит одна из лучших инспекторов ЦОНа Севда Муханбетжанова. – Для этого имеются все возможности. У нас прекрасный коллектив. Приятно ежедневно видеть благодарные лица наших клиентов, а потому мы получаем огромное удовольствие от своей работы.

Сегодня в районном ЦОНе очень много электронных услуг. Важную роль играет портал электронного правительства е.qov. Люди довольны, что адресные справки выдаются сразу после обращения, не надо ждать сутками, как было раньше.

В этом же здании находится и служба районной юстиции, что очень удобно для обращающихся в ЦОН граждан. Да и другие районные службы находятся неподалеку. Работниками ЦОНа проводятся Дни открытых дверей, которые дают возможность населению получить компетентные ответы на все волнующие вопросы. Людям таким образом созданы все удобства для своевременного получения необходимых услуг. И эта работа постоянно совершенствуется и развивается.

Максут ИРЖАНОВ